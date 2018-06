«Tagliamo la gola a Boldrini e Saviano» | l' ex presidente della Camera denuncia hater

L'odontotecnico che twittava "Tagliamo la gola a Saviano e Boldrini" ora è in un mare di guai : C'è in giro gente che ancora crede di poter lanciare il sasso sui social network e poi nascondere la mano. Fuor di metafora: augurare la morte e cancellare il tweet. Ora un odototecnico di Torino si trova in un mare di guai per quella che, in una intervista a Repubblica, ha definito "un'arrabbiatura momentanea" Come sono andate le cose E' venerdì 22 giugno, in piena ...