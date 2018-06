Tabellone ottavi di finale Mondiali 2018 | calendario | date | programma e orari Tutti gli

Mondiali 2018 Russia - Tabellone 'squilibrato' : i possibili incroci agli ottavi : Un lato del tabellone che rischia di essere davvero infernale. Analizzando infatti le classifiche dei gironi a questo punto della competizione emerge come Brasile , attualmente primo con 4 punti ...

Mondiali 2018 - possibile Tabellone “pazzo”. Ipotesi Francia-Argentina e Brasile-Germania agli ottavi di finale : Siamo alla conclusione del secondo turno della fase a gironi dei Mondiali 2018 di calcio, in Russia, e quanto sta avvenendo sta un po’ sorprendendo. Le difficoltà di Argentina, Brasile e Germania, per esempio, sono tra gli aspetti maggiormente interessanti di questi primi incontri della rassegna iridata. In questo senso, gli accoppiamenti degli ottavi di finale potrebbero essere decisamente interessanti. Si potrebbero prefigurare, infatti, ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 : tutti gli incroci degli ottavi di finale [FOTO] : Tabellone Mondiali Russia 2018, la fase a gironi continua a regalare sorprese, dopodichè si comincerà a fare sul serio con gli scontri diretti agli ottavi Tabellone Mondiali Russia 2018 – Il Mondiale di Russia continua a regalare spettacolo ed anche qualche sorpresa non da poco, come la crisi nera nella quale versa l’Argentina, sconfitta dalla Croazia in modo anche abbastanza pesante. La fase a gironi prosegue comunque spedita e pian ...

Roland Garros 2018 : i risultati di sabato 2 giugno del Tabellone maschile. Nadal passeggia e vola agli ottavi - Fognini affronterà Cilic : Andata in archivio un’altra giornata di incontri nel Roland Garros 2018 ed il quadro degli ottavi di finale del tabellone maschile si è ormai definito. Come da pronostico, Rafael Nadal ha superato senza soffrire la testa di serie n.27 del seeding Richard Gasquet. In due ore di gioco, con il punteggio di 6-3 6-2 6-2, i colpi ad effetto di Rafa hanno piegato la resistenza del transalpino, incapace di opporre una valida resistenza alla ...

Roland Garros 2018 - il Tabellone maschile. Nadal pesca Dolgopolov - possibile incrocio agli ottavi con Shapovalov : Con il sorteggio che si è tenuto quest’oggi nella splendida cornice parigina, ha avuto inizio ufficialmente l’edizione n.117 del Roland Garros. Il 10 volte vincitore dello Slam Rafael Nadal, che va a caccia dell’undicesimo titolo, inizierà la propria avventura contro l’ucraino Alexandr Dolgopolov. Un sorteggio sicuramente non agevole per il n.1 del mondo inserito nello stesso spicchio del tabellone con il talentuoso ...