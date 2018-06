Svolta sui migranti La guardia costiera chiude alle Ong | «Non chiamateci più»

Di Maio cerca la Svolta sui rider : nuove norme dopo il confronto : Un tavolo tra i rappresentanti dei rider , i fattorini che in bici fanno le consegne a domicilio, e delle aziende digitali con l'obiettivo di arrivare al 'primo contratto nazionale della gig economy'. ...

La nave Aquarius e la Spagna : la Svolta di Sanchez sui migranti : L'attracco a Valencia della nave Aquarius, con i 629 profughi a bordo, può segnare la svolta della Spagna nelle politiche di accoglienza dei

Bce - la Svolta di Draghi su Qe Tassi sui mutui - prestiti e risparmi Ecco come gestire il portafoglio : Cosa cambia per gli investitori e per chi deve chiedere un mutuo o un prestito dopo l’annuncio dato da Mario Draghi che la Bce interromperà a fine anno il suo quantitative easing (QE) e con esso gli acquisti di bond europei sul mercato? Per ora poco o nulla, ma lo scenario sembra poter favorire le borse (in vista di maggiore inflazione e crescita degli utili), mentre l’euro perde quota sul dollaro, dato che i Tassi europei non ...

La Svolta di Salvini sui porti è buona solo per i talk show : [Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha fatto sapere che non autorizzerà l’ingresso in un porto italiano della nave Aquarius, attualmente in navigazione nel Mediterraneo con 629 migranti a bordo. “Da oggi anche l'Italia comincia a dire no al traffico di essere umani - ha scritto Salvini su Faceb

La Bce prepara la Svolta sui tassi : "Pronti a ridurre l'acquisto di titoli" - La Repubblica - : Il quotidiano riporta le più recenti indicazioni di alcuni importanti esponenti della Bce , che lasciano presagire che non ci sarà alcuna proroga per il quantitative easing di Francoforte. Il capo ...

Pecara - Svolta nell’omicidio di Alessandro Neri : DNA femminile sui vestiti del ragazzo : Pecara, svolta nell’omicidio di Alessandro Neri: DNA femminile sui vestiti del ragazzo L’esito degli accertamenti dei Ris sugli indumenti di Alessandro Neri, il 28enne trovato cadavere lo scorso 9 marzo alla periferia di Pescara, ha rilevato la presenza di DNA femminile, di natura non specificata. A sparare quei due colpi di pistola potrebbe essere stata […] L'articolo Pecara, svolta nell’omicidio di Alessandro Neri: DNA femminile ...

Pecara - Svolta nell’omicidio di Alessandro Neri : DNA femminile sui vestiti del ragazzo : L'esito degli accertamenti dei Ris sugli indumenti di Alessandro Neri, il 28enne trovato cadavere lo scorso 9 marzo alla periferia di Pescara, ha rilevato la presenza di DNA femminile, di natura non specificata. A sparare quei due colpi di pistola potrebbe essere stata una donna. Sentite nuovamente le amiche della vittima.Continua a leggere

Il mistero del volo MH370 scomparso - la Svolta : “Fu il pilota suicida a far cadere l’aereo” : Il mistero del volo MH370 scomparso, la svolta: “Fu il pilota suicida a far cadere l’aereo” Il pilota del volo MH370 scomparso sull’Oceano Indiano l’8 marzo 2014 con 239 persone a bordo avrebbe deliberatamente eluso i radar e fatto precipitare l’aereo uccidendo se stesso e tutti i passeggeri. Ne è convinto il team di inquirenti […] L'articolo Il mistero del volo MH370 scomparso, la svolta: “Fu il pilota suicida a far ...