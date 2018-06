Svizzera | escursionista muore sull’Unterhorn

meteoweb.eu

: Grigioni, morto escursionista 39.enne - CdT_Online : Grigioni, morto escursionista 39.enne -

(Di domenica 24 giugno 2018) Incidente mortale in: un uomo è deceduto nei pressi di Safien nel corso di un escursione. Il corpo del 39enne è stato rinvenuto alle pendici dell’Unterhorn sabato in tarda serata in una zona impervia, dopo che i familiari avevano lanciato l’allarme non vedendo tornare la vittima a casa. L’uomo era partito venerdì da solo per una escursione. L'articolosull’Unterhorn Meteo Web.