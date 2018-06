Superenalotto | centrato il ' 6' da oltre 51 milioni | Pioggia di vincite in tutta italia

Centrato il 6 al Superenalotto : pioggia di vincite in tutta Italia : Vincita record al Superenalotto. Centrato il sei che vale 51 milioni di euro. La vincita questa volta è arrivata grazie ad un sistema "a caratura" che è stato giocato con la bacheca dei sistemi Sisal. Si tratta di 45 quote da 7 euro che sono state vendute in diverse ricevitorie in tutta Italia. Ogni quota incasserà più di un milione di euro. La sestina vincente: 4, 17, 29, 55, 67, 70 - Jolly 72 - SuperStar 49. Ecco l'elenco completo delle città ...