Superbike | Round Stati Uniti 2018 | Jonathan Rea domina anche gara-2 a Laguna Seca su

Superbike - Round Stati Uniti 2018 : prove libere. Jonathan Rea è il più veloce davanti a Melandri e Sykes : La prima giornata di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti della Superbike sullo spettacolare tracciato californiano di Laguna Seca ha visto il nord-irlandese Jonathan Rea (Kawasaki) davanti a tutti con il miglior tempo (delle tre sessioni) di 1:23.104 ottenuto nel secondo turno. Seconda posizione per Marco Melandri (Ducati) in 1:23.458 centrato nella FP3 a 354 millesimi, terza per Tom Sykes (Kawasaki) a 395 in 1:23.502 (FP2). Al quarto ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea mantiene la vetta dopo il Round di Donington : Jonathan Rea sempre davanti dopo il Round britannico di Donington. L’alfiere della Kawasaki, grazie al 2° ed 3° posto delle due manche sull’asfalto del circuito del Leicestershire, rafforza la leadership del campionato visti i problemi delle due Ducati di Chaz Davies e di Marco Melandri Classifica Mondiale Superbike 2018 dopo Donington Jonathan REA 245 KAWASAKI CHAZ DAVIES 181 DUCATI MICHAEL VAN DER MARK 163 YAMAHA TOM SYKES ...

Superbike - Round Italia 2018 : Jonathan Rea domina anche gara-2 e scappa in classifica generale. Secondo Davies - terzo Sykes - cade Melandri : Jonathan Rea (Kawasaki) è ufficialmente tornato il “cannibale” che tutti conoscevamo. Dopo un inizio di stagione non eccezionale, infatti, il Campione del Mondo in carica ha letteralmente dominato il weekend del Gran Premio d’Italia del Mondiale Superbike, aggiudicandosi in scioltezza entrambe le gare. Se ieri in Gara-1 aveva potuto vincere in carrozza, oggi ha dovuto sudarsi la prima posizione dopo un avvincente duello con ...

Superbike - Round Imola 2018 : super sfida tra Ducati e Kawasaki nel feudo di Chaz Davies : Tutto pronto ad Imola per il quinto Round del Mondiale 2018 di superbike. Lungo i 4936 metri dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, i centauri delle derivate di serie si sfideranno per regalare tante emozioni agli appassionati presenti in circuito. Il Circus, dunque, si ritrova sul tracciato imolese, reduce dall’appuntamento olandese di Assen. Nell’Università del Motociclismo, Jonathan Rea si è “laureato quasi ...

Superbike - Round Olanda 2018 : Tom Sykes domina Gara-2 e precede Rea e van der Mark - quinto Davies - settimo Melandri : L’inglese Tom Sykes (Kawasaki) sfrutta la pole position e vince senza sforzi Gara-2 del Gran Premio di Olanda della Superbike nel “Tempio della velocità” di Assen. Il britannico, infatti, prende immediatamente il comando delle operazioni e, giro dopo giro, non ha lasciato scampo ai rivali, aumentando il suo vantaggio in maniera inesorabile e gestendo il finale della corsa senza alcun patema. Alle sue spalle il compagno di ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea mantiene la vetta dopo il Round di Assen. Perde terreno Melandri : Un primo ed un secondo posto ad Assen, quarto Round del Mondiale 2018 Superbike, lanciano sempre più in vetta Jonathan Rea mentre Marco Melandri e la Ducati perdono terreno. In ripresa Sykes, sul gradino più alto del podio in gara-2. Classifica Mondiale 2018 Superbike dopo IL Round DI ASSEN 1.Jonathan REA 139 KAWASAKI 2.CHAZ DAVIES 118 DUCATI 3.MARCO Melandri 106 DUCATI 4.MICHAEL VAN DER MARK 87 YAMAHA 5.XAVI ...

Superbike SBK 2018 - diretta round Assen : orari oggi 21 aprile - Mediaset e info streaming - differita Eurosport : ... sarà ancora Mediaset la rete che trasmetterà tutta la stagione del Mondiale Superbike , WSBK, , in chiaro su in chiaro su Italia 1 e Mediaset Italia 2 e in live streaming sul sito sportMediaset.it e ...

Superbike - Round Olanda 2018 : risultato e classifica prove libere. Michael van der Mark chiude davanti a MarcoMelandri - quarto Rea : L’olandese Michael van der Mark (Yamaha) conclude con il miglior tempo le prime tre sessioni di prove libere del Gran Premio di Olanda della Superbike che si corre ad Assen. Il portacolori del team Pata Yamaha ha fatto segnare il record nella FP3 con il tempo di 1:35.156, lasciando Marco Melandri (Ducati) a 243 millesimi. Anche il ravennate è stato in grado di piazzare il suo miglior crono nel terzo ed ultimo turno di giornata, Michael ...

Superbike - Round Olanda 2018 : risultato e classifica prove libere. Michael van der Mark chiude davanti a Melandri dopo le prime tre sessioni - quarto Rea : L’olandese Michael van der Mark (Yamaha) conclude con il miglior tempo le prime tre sessioni di prove libere del Gran Premio di Olanda della Superbike che si corre ad Assen. Il portacolori del team Pata Yamaha ha fatto segnare il record nella FP3 con il tempo di 1:35.156, lasciando Marco Melandri (Ducati) a 243 millesimi. Anche il ravennate è stato in grado di piazzare il suo miglior crono nel terzo ed ultimo turno di giornata, trascinando ...