Superbike | GP Stati Uniti 2018 | il trionfo di Jonathan Rea in gara-1 Chaz Davies è

Superbike - Round Stati Uniti 2018 : prove libere. Jonathan Rea è il più veloce davanti a Melandri e Sykes : La prima giornata di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti della Superbike sullo spettacolare tracciato californiano di Laguna Seca ha visto il nord-irlandese Jonathan Rea (Kawasaki) davanti a tutti con il miglior tempo (delle tre sessioni) di 1:23.104 ottenuto nel secondo turno. Seconda posizione per Marco Melandri (Ducati) in 1:23.458 centrato nella FP3 a 354 millesimi, terza per Tom Sykes (Kawasaki) a 395 in 1:23.502 (FP2). Al quarto ...