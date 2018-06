Sultano verso la vittoria

huffingtonpost

(Di domenica 24 giugno 2018) E venne il giorno dell'ultimo azzardo del "di Ankara". Il giorno di un voto voluto, imposto, accelerato, destinato a trasformare un presidente nel "padrone" della Turchia. L'azzardo ancora non è riuscito. Alle elezioni presidenziali e parlamentari il presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan e il suo partito islamico Akp stanno in grande vantaggio. Dal quartier generale del partito del presidente-padrone non si nasconde la soddisfazione per unache segnerà il futuro della Turchia.Nelle elezioni presidenziali in Turchia, quando sono state scrutinate quasi il 48,5% delle schede, risulta in testa il presidente Recep Tayyip Erdogan (56,58 delle preferenze a proprio favore), seguito al 28,55% dal candidato repubblicano Muharrem Ince, da Meral Aksener della neoformazione nazionalista Iyi Parti con il 7,4% e infine dal filocurdo Demirtas con il 6,3%.Il ...