Sultano per Costituzione?

L'altra Turchia in piazza per fermare il Sultano "Ora Erdogan vada a casa" : Anche l'economia ha subito grossi colpi. Gürsel Tekin, un politico di origine curda che è stato segretario generale del Chp, dice 'siamo molto preoccupati per la lira turca, perché la lira turca è ...

Perché Salvini e i produttori di formaggio stavolta eSultano per i dazi di Trump : Non solo il vino . Ai cinesi piace sempre di più anche il formaggio italiano. Quello vero. A parlare sono i numeri: le esportazioni dei prodotti caseari verso la Cina sono cresciute del 27% nel 2017. ...

Grande Fratello 15 : l’azienda e la conduttrice eSultano per gli ascolti - ma i dati reali sono differenti. La D’Urso la meno vista? : L’azienda e la conduttrice esultano per gli ascolti del Grande Fratello 15 ma i dati reali sono differenti. La D’Urso la meno vista di tutti? Gli ascolti secondo i vertici Mediaset e secondo la conduttrice Barbara D’Urso sono stati fantastici, eccezionali, con una media altissima mai vista negli ultimi sette anni. Un telespettatore su due era sintonizzato su Canale 5, per la finale del 4 giugno e ha premiato non solo l’azienda ma ...

Il Gabibbo è un plagio?/ Cassazione : abusiva rielaborazione di Big Red - ma Striscia e Ricci eSultano perché... : Il Gabibbo è un plagio?/ La Cassazione riferisce che si tratterebbe di: “Un’abusiva rielaborazione creativa di Big Red”, ma Antonio Ricci nel 1991 diceva che...(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 19:03:00 GMT)

Ragazzi delle scuole superiori inSultano il professore perché gay Video : Un accadimento invero deplorevole ad Imola Bologna, dove alcuni Ragazzi che frequentano il liceo hanno insultato il professore [Video] ed un suo amico perché omosessuali. A denunciare l’accaduto è stato quest'ultimo, anch’egli vittima degli insulti come gia' detto, scrivendo una lettera a Gaynews.it. Il silenzio delle famiglie Viene puntato l'indice sul 'totale silenzio della Scuola e dei genitori'. Nella missiva si legge, difatti, che un ...

Ragazzi delle scuole superiori inSultano il professore perché gay : Un accadimento invero deplorevole ad Imola (Bologna), dove alcuni Ragazzi che frequentano il liceo hanno insultato il professore ed un suo amico perché omosessuali. A denunciare l’accaduto è stato quest'ultimo, anch’egli vittima degli insulti come già detto, scrivendo una lettera a Gaynews.it. Il silenzio delle famiglie Viene puntato l'indice sul 'totale silenzio della scuola e dei genitori'. Nella missiva si legge, difatti, che un professore è ...

Attesa per le mosse di Conte. Salvini : “Tedeschi inSultano - no a ministro che piace a loro” : Gli incontri tra il premier incaricato Giuseppe Conte e il capo dello Stato Sergio Mattarella non hanno sciolto le riserve sulla formazione del governo e lo stallo prosegue. Nella giornata di oggi non sono previsti nuovi incontri con i leader dei due schieramenti (Luigi Di Maio per i Cinque Stelle e Matteo Salvini per la Lega). Secondo quanto si ...

Cannabis - il Cile dice sì a quella casalinga. Si potrà coltivare con ricetta medica. ESultano le associazioni - critici gli esperti : Per poter tenere e coltivare a casa piante di marijuana a fini terapeutici in Cile presto potrà essere sufficiente una ricetta del medico che specifichi la diagnosi, la terapia, le dosi, la durata del trattamento e le modalità di somministrazione. E’ quanto prevede il progetto di legge approvato ieri dalla Camera dei deputati, che ha avuto tra i suoi firmatari Karol Cariola, deputata del Partito comunista e una dei leader delle proteste ...

Sempre più giocatori di scommesse sportive conSultano pronostici prima di giovare le loro schedine - ecco il perché. : Tra i portali che stanno avendo più successo in questo periodo sono sicuramente quelli che parlano di pronostici e dispensano consigli utili per scommesse sportive. Una volta quando le scommesse sportive non godevano di tutta questa fama odierna anche i pronostici non erano molto conosciuti e non venivano presi molto in considerazione. Con il passare […] L'articolo Sempre più giocatori di scommesse sportive consultano pronostici prima di ...