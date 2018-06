Sul Sella solo 1 250 macchine al giorno

Dolomiti a traffico limitato - Sul Sella passeranno solo 350 auto al giorno : Dolomiti a traffico limitato, sul Sella passeranno solo 350 auto al giorno Il provvedimento sarà in vigore dal 23 luglio al 31 agosto 2018, da lunedì a venerdì, tra le ore 9.00 e le 16.00 Continua a leggere L'articolo Dolomiti a traffico limitato, sul Sella passeranno solo 350 auto al giorno proviene da NewsGo.

Pd a Casellati : Conte subito in aula al Senato Sul caso Aquarius : Roma, 11 giu. , askanews, 'Ho appena chiesto alla presidente del Senato Casellati, a nome del gruppo Pd, di convocare in aula il premier Conte già nella seduta di domani o comunque in tempi brevissimi,...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : Rossella Fiamingo - Sofia Ciaraglia e Francesco Ingargiola eSultano nella prima giornata : Sono iniziati oggi a Milano i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Scherma. Sulle pedane di Fieramilanocity i migliori atleti azzurri si sono dati battaglia per conquistare il titolo tricolore. La prima giornata di gare ha decretato i vincitori in tre gare individuali, andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dal fioretto maschile dove arriva la vittoria di Francesco Ingargiola (Fiamme Oro). Il giovane marchigiano ha confermato ...

Governo - sì alla fiducia del Senato al governo Conte. Il momento della lettura del riSultato da parte di Casellati : Dopo la lunga giornata con l’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e quelli dei vari gruppi parlamentari, l’Aula del Senato ha dato la fiducia all’esecutivo M5s-Lega. I voti a favore sono stati 171, come nelle attese, 117 i no e 25 gli astenuti. Domani toccherà alla Camera. Nel video, il momento della lettura del risultato da parte della presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Alberti ...

Mostro del Circeo - al vaglio del magistrato le dichiarazione di Izzo Sulla morte di Rossella : Sono all'esame del procuratore di Perugia Luigi De Ficchy le dichiarazioni di Angelo Izzo nelle quali si fa riferimento anche , pur senza farne mai esplicitamente il nome, alla scomparsa di Rossella ...

Un lupo malato Sulla strada da Canazei al Sella : Canazei. Il passo incerto e il pelo rovinato. E' evidentemente malato e si muove con difficoltà il lupo ripreso ieri pomeriggio sulla strada che da Canazei porta verso Passo Sella. To view this video ...

Izzo - due fascicoli a Perugia Sulla morte di Rossella Corazzin : Sono due i fascicoli aperti dalla Procura di Perugia dopo le dichiarazioni di Angelo Izzo sull'omicidio della 17enne Raffaella Corazzin, che secondo il 'mostro' del Circeo sarebbe stata rapita e ...

Maria Elisabetta Casellati - la profezia da Fabio Fazio Sulle elezioni anticipate : 'Perché non si voterà presto' : I tempi per lo scioglimento delle Camere e la convocazione delle elezioni anticipate rischiano di allungarsi, e di parecchio. La conferma è arrivata anche dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta ...

CHE TEMPO CHE FA / Ospiti e diretta - Casellati Sul dietrofront di Giuseppe Conte : "Prevedibile" (27 Maggio) : Che TEMPO che fa torna in onda oggi, domenica 27 maggio, alle 20.35 su Raiuno: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Roberto Bolle, Enrico Brignano, Fedez, J-Ax e Malika Ayane Ospiti.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 20:57:00 GMT)

Mostro Circeo - riscontro Sull'auto del sequestro di Rossella Corazzin : era una jeep : C'è un riscontro che unisce la testimonianza di una donna, che vide Rossella Corazzin a bordo di una jeep il 21 agosto 1975, giorno della scomparsa, e le dichiarazioni fatte da Angelo Izzo in due ...

Rossella Corazzin - il riscontro Sul racconto di Angelo Izzo : “Rapita su una Land Rover”. Donna vide ragazza su una jeep : C’è un riscontro che avvalora le rivelazioni di Angelo Izzo su Rossella Corazzin. Uno degli autori del massacro del Circeo ha riaperto il caso della 17enne di San Vito al Tagliamento scomparsa il 21 agosto 1975 mentre passeggiava nei boschi di Tai di Cadore, in provincia di Belluno. Izzo, che sta scontando due ergastoli nel carcere di Velletri, nel 2016 ha raccontato ai magistrati che la ragazza fu rapita, portata sul lago Trasimeno, ...

Mostro del Circeo - Angelo Izzo : "Uccidemmo Rossella Corazzin"/ Riscontro Sull’auto del sequestro : una jeep : Mostro del Circeo, nuova rivelazione choc: secondo Angelo Izzo fu rapita, violentata ed uccisa anche Rossella Corazzin, la 17enne scomparsa da Tai di Cadore.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 16:37:00 GMT)

Diretta/ Trapani-Cosenza (riSultato live 0-0) streaming video e tv : Scarsella non trova la porta : Diretta Trapani Cosenza, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Nel ritorno degli ottavi dei playoff ai lupi basta un pareggio per passare il turno(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:34:00 GMT)

Governo. Ancora un giro di conSultazioni per Mattarella. Ora tocca a Casellati dopo Fico : Puntiamo a far crescere l'economia italiana per ridurre il debito a fronte di politiche fallimentari". "Abbiamo consegnato il nostro destino e quello del Paese a Mattarella- conclude Salvini- Noi ...