Sui migranti è tutti contro tutti E l' Europa rischia di implodere

Spagna : «Governo italiano egoista Sui migranti - ma lasciati soli dalla Ue» : Nell'Unione europea «ci sono governi come quello italiano che stanno facendo politiche anti-europee e dove l'egoismo nazionale è più diffuso»: lo ha detto il premier...

È il giorno del mini-summit Sui migranti : Quello promosso dalla Germania e a cui l'Italia aveva minacciato di non partecipare: sarà importante soprattutto per capire che aria tira The post È il giorno del mini-summit sui migranti appeared first on Il Post.

Svolta Sui migranti La guardia costiera chiude alle Ong : «Non chiamateci più» : Le navi che chiedono aiuto nella zona di mare di fronte alla Libia, e quindi fuori dall'area di ricerca e soccorso italiana, dovranno rivolgersi e coordinarsi col Centro di Tripoli e coi guardacoste ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Macron attacca l’Italia Sui migranti "nessuna crisi" (24 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Macron, nessuna crisi migratoria in Italia. Mondiali Russia 2018, Germania vincente all'ultimo respiro contro la Svezia (24 giugno 2018)(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 05:50:00 GMT)

L'Europa arriva spaccata al vertice Sui migranti : Secondo Macron si tratta piuttosto di una 'crisi politica' scaturita da estremisti che giocano sulla paura. Ha tuttavia invitato a 'non cedere allo spirito di manipolazione o iper-semplificazione ...

Nuovo scontro Roma-Parigi Sui migranti. L'Ue è spaccata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

MACRON Vs SALVINI Sui MIGRANTI/ Per i due Stati la necessità di coordinarsi con le autorità libiche : MACRON vs SALVINI sui MIGRANTI: secondo il presidente francese in Italia non c'è un'emergenza come lo scorso anno. "Chi lo dice, dice una bugia", afferma. E plaude alla Spagna di Sanchez.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 21:27:00 GMT)

Macron contro l'Italia : "Mentono Sui migranti". Salvini : "Arrogante - apra i porti" : Macron: "Crisi politica, non migratoria" - Ma per Macron, in conferenza stampa con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, quella in Europa non è una crisi migratoria, ma una "crisi politica". ...

MACRON VS SALVINI Sui MIGRANTI/ "In Italia non c'è emergenza : chi lo dice racconta una bugia" : MACRON vs SALVINI sui MIGRANTI: secondo il presidente francese in Italia non c'è un'emergenza come lo scorso anno. "Chi lo dice, dice una bugia", afferma. E plaude alla Spagna di Sanchez.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 16:35:00 GMT)

Macron Sui migranti : "Lo sbarco avvenga nel porto più vicino". Ringrazia la Spagna e attacca l'Italia : "Non ha una crisi migratoria" : "Chiediamo di non gestire caso per caso, proporremo domani uno schema chiaro: che lo sbarco di migranti rispetti le regole e i principi umanitari di soccorso e che avvenga nel porto sicuro più vicino". Lo ha detto, a proposito della crisi dei migranti e della riunione informale di domani a Bruxelles, il presidente francese Emmanuel Macron, prendendo la parola al termine dell'incontro all'Eliseo con il premier spagnolo, Pedro ...

Il piano di Conte Sui migranti : 'Basta solo oneri per l'Italia. Subito hotspot in Nordafrica' : Il doppio ruolo Sul tema migranti un carico così grande di aspettative sarà rappresentato, curiosamente, da un personaggio che fa politica attiva da tre settimane. Da quando si è insediato, Giuseppe ...

Salvini - continua il braccio di ferro Sui migranti. Ed entra a gamba tesa Sui vaccini : Dieci sono troppi : Teleborsa, - continuano, come un crescendo rossiniano, le esternazioni di Matteo Salvini che da giorni infiammano il dibattito politico italiano ed europeo. E mentre prosegue il braccio di ferro sui ...

Il piano di Conte Sui migranti : “Basta solo oneri per l’Italia. Subito hotspot in Nordafrica” : Il piano italiano è pronto. Nel suo ventiduesimo giorno da presidente del Consiglio, rinchiuso nello studio al piano nobile di palazzo Chigi, Giuseppe Conte ha rifinito il dossier sulla questione migranti che domani pomeriggio lui stesso illustrerà ai Paesi che parteciperanno al summit informale di Bruxelles. Sul piano stanno lavorando alla Farnesi...

I giganti tecnologici sono 'indignati' per le scelte di Trump Sui migranti : L’angosciante vicenda dei bambini di famiglie di migranti irregolari che sono separati dai loro genitori o parenti, e tenuti in gabbie di metallo dalla polizia di frontiera americana sta scuotendo anche le aziende tech. Molte delle quali hanno contratti con varie agenzie governative americane. Tra queste Microsoft, che fornisce dei servizi proprio all’agenzia federale statunitense che si occupa di controlli alle frontiere e di ...