Stop ai vu' cumprà sulle spiagge | il piano contro gli abusivi

ilgiornale

: La nuova proposta di Matteo Salvini. #vucumprà ??? Che ne pensate? ??VIDEO???? - ilSicilia : La nuova proposta di Matteo Salvini. #vucumprà ??? Che ne pensate? ??VIDEO???? -

(Di domenica 24 giugno 2018) Dopo la lotta agli sbarchi delle navi di Ong che trasportano migranti, Matteo Salvini annuncia un'altra battaglia. Questa volta l'intenzione è quella di dare un taglio "all'invasione dei vu", fermando così la fabbricazione e la diffusione dei falsi prodotti griffati. Lo ha dichiarato, come riporta la Stampa, all'assemblea nazionale della Confesercenti. A fine mese, lo staff del Viminale, guidato dal vicepremier Salvini, presenterà la direttiva "sicure", rivolta alle diverse prefetture.Il progetto si basa sul rafforzamento della collaborazione tra le forze dell'ordine e la polizia municipale, che dovranno sorvegliare le zone balneari. I fondi per applicare la direttiva saranno attinti da quelli europei della legalità, per evitare che i sindaci debbano prenderli dalle casse comunali, già povere di denaro. Una possibilità che bisognerà verificare, dato che ...