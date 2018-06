Stefania Barral | sbalzata nel torrente dopo l' incidente in moto | il corpo trovato dopo

Ritrovata Stefania Barral - scomparsa dopo un incidente : il suo corpo in un torrente : È stata Ritrovata senza vita Stefania Barral, la 38enne piemontese scomparsa dopo un incidente in moto con il suo compagno verificatosi lo scorso 10 giugno. Il corpo è stato rinvenuto in un torrente e sotto un ramo in un punto in cui l'acqua è molto profonda. Il papà: "Mi avevano detto che me l'avrebbero riportata".Continua a leggere