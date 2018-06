Spyro | Reignited Trilogy potrebbe giungere su Nintendo Switch

Un video mette a confronto Spyro : Reignited Trilogy per PS4 con i titoli originali per la prima PlayStation : Spyro: Reignited Trilogy è stato annunciato ufficialmente nel mese di aprile di quest'anno e arriverà a settembre, su PS4 e Xbox One. La raccolta includerà i capitoli Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon, ognuno con grafica e sonoro completamente rinnovati.Manca ancora un po' di tempo prima dell'arrivo della collection e, per ingannare l'attesa, ecco un interessante video pubblicato da PlayStation Access che mostra ...

E3 2018 : ammiriamo Spyro Reignited Trilogy in un nuovo video gameplay : Non si è mostrato nelle varie conferenze ma non per questo risulta completamente assente: Spyro Reignited Trilogy non ha di certo perso l'occasione di presenziare all'E3 2018. Toys for Bob, team che si sta occupando del ritorno in una veste completamente rinnovata dei primissimi tre capitoli delle avventure del draghetto viola, si è accaparrato uno spazio all'interno di PlayStation Live from E3. Peter Kavic di Toys for Bob ha giocato live per ...

Spyro Reignited Trilogy : diffusi nuovi concept art molto interessanti : Il lancio di Spyro Reignited Trilogy non è troppo vicino eppure gli sviluppatori Toys fo Bob hanno pubblicato in rete alcuni concept art dedicati al titolo che sicuramente sapranno stuzzicare nel modo giusto gli appassionati della celebre saga, riporta VG247.Le immagini testimoniano la cura e l'amore con cui viene svolto il lavoro da parte del team. Possiamo vedere il tanto amato draghetto viola, ma anche altre creature tra cui tartarughe, ...

Spyro : Reignited Trilogy - una nuova clip di gioco riporta a galla ricordi nostalgici : Spyro: Reignited Trilogy segna il ritorno di un altro mostro sacro del passato, proprio come fu per Crash Bandicoot su PlayStation 4.Come possiamo vedere sul profilo Twitter di Spyro, in attesa della data di lancio fissata per il 21 settembre possiamo dare un'occhiata ad una nuova clip di gioco, la quale ci da un assaggio di gameplay nella nuova veste grafica del gioco.Atteso per PS4 e Xbox One, Spyro: Reignited Trilogy si presenta con una ...