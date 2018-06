Spiagge sicure | ecco il piano Salvini | multe a chi compra dagli ambulanti Vietati

"Spiagge sicure" - piano del Viminale : multe a chi compra da ambulanti - : La direttiva vuole introdurre sanzioni per chi acquista dai venditori sui litorali e per chi paga per massaggi o tatuaggi. Previsti più controlli su tutta la filiera del falso e una maggior ...

“Spiagge sicure” - ecco il piano di Salvini : multe a chi acquista dagli ambulanti : La direttiva del Ministero dell’Interno “Spiagge sicure” destinata alla varie prefetture, “sarà pronta a fine mese e lo staff del Viminale sta definendo le linee guide volute dal ministro dell’interno e vicepremier” Matteo Salvini: il piano prevede, secondo quanto riportato da “La Stampa“, multe a chi acquista dai venditori ambulanti capi falsi, a chi paga per ottenere un massaggio o un ...

Cagliari. Bagnini con brevetto e defibrillatori automatici per la sicurezza nelle Spiagge libere del Poetto : Al via il servizio di salvamento a mare sulle spiagge del Poetto e Calamosca. Il servizio è predisposto dall'Amministrazione Comunale e prevede complessivamente 4 postazioni. I punti saranno ...

