Spari al comizio | Qualiano al voto tra veleni e paura

Ballottaggi - Spari tra la folla ad un comizio nel napoletano : Ieri un comizio elettorale a Qualiano, nel napoletano, è stato interrotto da due uomini a bordo di uno scooter che hanno esploso colpi d'arma da fuoco tra la folla. I fatti sono avvenuti in Piazza Rosselli dove erano presenti molte persone per ascoltare le parole di Raffaele De Leonardis, candidato sostenuto dal centrodestra e da alcune liste civiche. Nel primo turno la coalizione di De Leonardis ha ottenuto il 47,1% dei voti, arrivando ...

