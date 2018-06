Spagna | «Governo italiano egoista sui migranti | ma lasciati soli dalla Ue»

Anche la Spagna va all'attacco "In Italia un governo egoista" : Non solo Emmanuel Macron . Lo scontro del governo Italiano contro le cancellerie europee sui migranti sta coinvolgendo diversi paesi e la chiusura dei porti decisa da Savlini polarizza lo scenario ...

Aquarius - Francia e Spagna contro il Governo italiano : "Linea vomitevole" : La vicenda Aquarius ha diviso l'opinione pubblica italiana. Moltissimi hanno sposato la linea del Governo 5Stelle-Lega, che ha "chiuso i porti" di fronte alla richiesta di sbarco sulle coste italiane della nave dell'Ong SOS Mediterranée con a bordo 629 persone. Alla fine, a rompere gli indugi, e ad arrestare il braccio di ferro tra Italia e Malta, è arrivato il Primo Ministro spagnolo che ha offerto un approdo sicuro nel porto di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 giugno : Nave in Spagna : e la prossima? La linea dura del governo smuove Madrid - ma “una tantum” : Migranti L’obiettivo di Salvini & C: togliere le Ong dal mare Estate calda – È solo al primo passo, punta a impedire l’operatività nel Mediterraneo La Farnesina: “Lo strappo ha aperto uno spazio politico in Europa che non c’era” di Marco Palombi Movimento quante stelle? di Marco Travaglio Non si possono trasformare le elezioni amministrative, anche se riguardavano 6 milioni di elettori, in un test nazionale sul governo ...

Aquarius - il governo : “Li accompagneremo a Valencia”. Dalla nave : “Rotta Spagna idea folle” : Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, a margine del vertice di governo a Palazzo Chigi, spiega che la Marina militare e la guardia costiera accompagneranno la nave Aquarius a Valencia in pochissimi giorni. Ma Dalla nave l'idea di arrivare fino in Spagna viene considerata "folle" e rischiosa per equipaggio e migranti a bordo.Continua a leggere

Salvini esulta : «Aquarius in Spagna è una vittoria. Alzare la voce paga governo compatto» : esulta Matteo Salvini , dopo la decisione della Spagna di accogliere i 629 migranti a bordo della Aquarius . Migranti che, secondo le Ong, sono allo stremo. Il premier Sanchez ha dato la disponibilità ...

La Spagna ha un governo di donne. Chiediamoci perché l’Italia no : Una riflessione di Monica Lanfranco e Nadia Somma Il vento del cambiamento soffia forte ma non in Italia bensì in Spagna. Se nel Belpaese il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in perenne comizio elettorale, si lascia andare a battute sessiste e da spirito di patata sulle femministe che “starebbero meglio col burqa” e il ministro Fontana vuole le donne italiane in funzione sforna figli, a colmare il vuoto delle culle da cui pare essere ...

