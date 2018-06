Spaccio a Milano | arrestati tre gambiani grazie all' app ' Youpol'

DROGA A MILANO : ARRESTATI CAPO ULTRÀ MILAN E STEWARD INTER/ 22 arresti per Spaccio : 'gli insospettabili' : DROGA a MILANO, ARRESTATI CAPO ULTRÀ MILAN e responsabile STEWARD INTER per traffico e spaccio. Blitz porta a 22 arresti: le ultime notizie.

Milano - arrestati capo ultrà Milan e responsabile steward Inter/ Traffico e Spaccio di droga : 22 arresti : Milano, arrestati capo ultrà Milan e responsabile steward Inter per Traffico e spaccio di droga. Blitz porta a 22 arresti in tutto. Le ultime notizie sull'inchiesta(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 19:51:00 GMT)

15 persone sono state arrestate a Milano per Spaccio di droga - fra cui uno dei capi del tifo organizzato del Milan : Lunedì mattina gli agenti della Questura di Milano hanno arrestato quindici persone nell’ambito di un’inchiesta sullo spaccio di droga in città. Delle quindici persone arrestate, due erano precedentemente detenute. Gli ordini di arresti emessi dalla Procura di Milano sono in The post 15 persone sono state arrestate a Milano per spaccio di droga, fra cui uno dei capi del tifo organizzato del Milan appeared first on Il Post.

Milano - 22 arresti per Spaccio : ci sono anche il capo ultras del Milan e il responsabile degli steward dell’Inter : Riceveva la droga dagli albanesi all’interno della sede del ‘Al Clan’ di Sesto San Giovanni, in via Sacco e Vanzetti, e poi si occupava di ridistribuirla in città. E’ stato arrestato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti il 37enne Luca Lucci, storico capo ultras della curva sud del Milan. E c’è anche Massimo Mannelli, responsabile degli steward dell’Inter, tra le 22 persone fermate dalla polizia di ...

Milano : Spaccio in zona Stazione Centrale - sei arresti : Milano, 29 mag. (AdnKronos) - Sei arresti a Milano per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'operazione, condotta dalla polizia, è scattata in seguito all'arresto di un cittadino del Gambia, sorpreso ai giardini di via Benedetto Marcello mentre cedeva una dose di droga. I successivi accer

Milano : Spaccio in zona Stazione Centrale - sei arresti : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – Sei arresti a Milano per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dalla polizia, è scattata in seguito all’arresto di un cittadino del Gambia, sorpreso ai giardini di via Benedetto Marcello mentre cedeva una dose di droga. I successivi accertamenti, svolti dagli agenti della squadra mobile, hanno permesso di individuare l’abitazione dello spacciatore, ...

Milano : Spaccio in zona Stazione Centrale - sei arresti : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – Sei arresti a Milano per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dalla polizia, è scattata in seguito all’arresto di un cittadino del Gambia, sorpreso ai giardini di via Benedetto Marcello mentre cedeva una dose di droga. I successivi accertamenti, svolti dagli agenti della squadra mobile, hanno permesso di individuare l’abitazione dello spacciatore, ...

Milano : due arresti per Spaccio in corso Buenos Aires : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – La Polizia ha arrestato un cittadino del Gambia, K.N, di 22 anni, ed un cittadino del Senegal, A.C, 40 anni, entrambi con precedenti di polizia, per spaccio e detenzione di cocaina. Gli arresti sono avvenuti nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio in corso Buenos Aires, dove gli uomini della Mobile hanni notato un cittadino straniero poi identificato in A.C., giungere in taxi e ...

Milano : due arresti per Spaccio in corso Buenos Aires : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – La Polizia ha arrestato un cittadino del Gambia, K.N, di 22 anni, ed un cittadino del Senegal, A.C, 40 anni, entrambi con precedenti di polizia, per spaccio e detenzione di cocaina. Gli arresti sono avvenuti nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio in corso Buenos Aires, dove gli uomini della Mobile hanni notato un cittadino straniero poi identificato in A.C., giungere in taxi e ...

Milano : Spaccio di shaboo - arrestato 26enne : Milano, 19 mag. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano un uomo di 26 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti, dopo una segnalazione tramite la app YouPol, sono intervenuti in un appartamento in via Pisino, in zona viale Monza. Nell'abitazione hanno trovato