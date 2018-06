“Sorprese Mondiali” | Lozano incanta e Mino Raiola gongola già

sportfair

: RT @GoldBetSports: La prima giornata dei #Mondiali di #Russia2018 si è conclusa con non poche sorprese, scopri la #Top5 su #Lungolinea: tra… - Mondiali_ : RT @GoldBetSports: La prima giornata dei #Mondiali di #Russia2018 si è conclusa con non poche sorprese, scopri la #Top5 su #Lungolinea: tra… - GoldBetSports : La prima giornata dei #Mondiali di #Russia2018 si è conclusa con non poche sorprese, scopri la #Top5 su #Lungolinea… - infobetting : #Russia2018 Sarà il Mondiale delle sorprese? Presto per dirlo, però come inizio... -

(Di domenica 24 giugno 2018) Il prezzo diè schizzato alle stelle, col Barcellona pronto a far follie per accaparrarsi il gioiellino diUno dei calciatori che sta maggiormente sorprendendo ai Mondiali russi è il messicano, autore di prestazioni d’altissimo livello con la maglia della sua Nazionale. L’esterno offensivo classe ’95 del PSV, ha come agente il ben noto, celebre per la sua capacità di far incassare contratti folli ai suoi assistiti.si sta già fregando le mani guardando le prestazioni del suo assistito e sottotraccia lavora ad un trasferimento. Sembra infatti che il Barcellona, dopo aver perso Griezmann, abbia posato gli occhi proprio su, per il quale la richiesta è di 35 milioni di euro. D’altra parte si sa, il Mondiale fa lievitare i prezzi dei cartellini di coloro che si stanno mettendo in luce, il messicano di certo è tra ...