Sonia Bruganelli La moglie di Bonolis | Ricchezza? Ne faccio ciò che voglio” | dà

Sonia Bruganelli/ La moglie di Bonolis : "Ricchezza? Posso farne quello che voglio” - cosa ne pensa il marito? : Sonia Bruganelli replica nuovamente a chi la accusa di ostentare la sua ricchezza sui social: le nuove dichiarazioni della moglie di Paolo Bonolis dopo l'intervista del marito.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 09:39:00 GMT)

Sonia Bruganelli - la moglie di Bonolis : «Posso fare ciò che voglio - non ho solo ricchezza» : ... e quando Costanzo ha chiesto spiegazioni in merito a Bonolis, lui si è schierato dalla parte della moglie: ' Quando entri in quel mondo lì chiunque dice quello che vuole. E lei mette le trappole, è ...

PAOLO BONOLIS INCONTRA LAURA FREDDI CON LA FIGLIA GINEVRA/ Video - la moglie Sonia Bruganelli si gode Netflix : PAOLO BONOLIS INCONTRA LAURA FREDDI con la FIGLIA GINEVRA, i paparazzi beccano l'ex coppia e il conduttore di Avanti un altro s'irrigidisce: per quale motivo?(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 21:08:00 GMT)

Sonia Bruganelli al figlio Davide auguri speciali sui social : Un’augurio speciale Sonia Bruganelli l’ha fatto al figlio Davide in occasione del 14esimo compleanno. Mamma Sonia ha voluto fargli gli auguri su “Instagram” dedicandogli un pensiero molto profondo che ha commosso diversi utenti in rete. «Sei arrivato quando più avevo bisogno di te, sei cresciuto con una sorella “ingombrante“ che hai amato e difeso da subito, ti sei ritrovato una mamma che non sapeva come gestirti senza avere sensi di ...

Sonia Bruganelli stanca di essere la 'moglie di...' : La politica lo insegna: facciamo tutti finta di essere buoni, sotto tono e poi facciamoci i cavoli nostri senza che nessuno lo veda. Io non ho necessità di compiacere nessuno, di piacere alle aziende ...

Sonia Bruganelli : "Basta - non sono solo la moglie di Paolo Bonolis!" : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è stata ospite a Matrix Chiambretti. Per noi è stato naturale definirla 'moglie di..', perchè purtroppo è diventata 'famosa' proprio per questo. Invece durante la puntata, andata in onda su Canale 5, la Bruganelli ha puntualizzato che questa condizione le sta stretta. Da più di 20 anni, infatti, è imprenditrice e ha una società di casting e produzioni televisive. Insomma Sonia ha fatto tanto ...

Paolo Bonolis si fa il regalo per i 57 anni : vacanza con Sonia Bruganelli e i figli Adele e Davide a Formentera : Formentera ? In vista della festa per i suoi 57 anni, che compirà il prossimo 14 giugno, Paolo Bonolis si è regalato una vacanza a Formentera. Il conduttore di ?Avanti un...

