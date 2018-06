Solftball | i risultati della terza giornata di ritorno

sportfair

(Di domenica 24 giugno 2018) Tutti ididel campionato italiano di softball L’unico pareggiodiarriva dalla sfidadomenica tra Sestese e Tecnolaser Europa Pianoro. Un pareggio che mantiene inalterate le gerarchie di metà classifica nel girone B, mentre sembra non ci siano speranze, per le avversarie, nel tentativo di fermare la marcia dell’MKF Bollate. La squadra milanese prosegue nel suo cammino senza sconfitte anche nel derby di Saronno. Doppia vittoria per la formazione di Luigi Soldi, grazie al consueto rendimento senza pecche delle lanciatrici Sarah Pauly (affrontata da Nicole Jennifer Boughton) e Greta Cecchetti (che si è confrontata con la compagna di nazionale, Alice Nicolini). Tutte doppiette in questa: il Caronno sul Collecchio e corsara del Nuoro a Parma. Nel girone B doppia netta affermazione anche per Bussolengo e ...