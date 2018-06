Sky Sport ipotizza la nuova Inter | formazione da Champions per Spalletti

F1 Francia 2018 - Gara - Diretta Esclusiva su Sky Sport 1 HD. Differita TV8 : Mercedes bene ma non benissimo con la Ferrari, quella di Sebastian Vettel, pronta a dare battaglia in Gara (Diretta Esclusiva su Sky Sport 1 HD) fin dalla prima curva. È prima lettura delle qualifiche del Gran Premio di Francia che hanno visto le Stelle d'Argento, con Lewis Hamilton in pole position, conquistare la prima fila a Le Castellet dove la Formula 1 è tornata in territorio transalpino a 10 anni di distanza dall'ultimo Gp ...

F1 Francia 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva su Sky Sport 1 HD. Differita TV8 : Il nuovo Paul Ricard sorride alla Mercedes, almeno per quanto riguarda il giro veloce (Diretta Esclusiva su Sky Sport 1 HD). È questo il verdetto della prima giornata in pista sul circuito di Le Castellet, rivisto e corretto per riportare la Formula 1 in Francia dopo 10 anni. Due sessioni dominate dalla Stella d'Argento di Lewis Hamilton e in parte anche dal forte vento di Maestrale, il 'Mistral' da cui prende il nome il lungo rettilineo ...

Jean Alesi a Sky Sport F1 HD : 'Io come Leclerc - lo vedo in Ferrari. Rossa forte anche in Francia' : Jean Alesi ospite di Paddock Live al termine delle prove libere del venerdì in Francia. Dalla Ferrari al futuro di Leclerc, passando per le caratteristiche del circuito Paul Ricard : questi i temi ...

Sky Sport F1 HD (anche in 4K) Gp Francia Diretta Esclusiva (21 - 24 Giugno 2018) : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in Esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il Motorspo...

Sky Sport 1 Vetrina DTT - Palinsesto dal 18 al 24 Giugno 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky Italia e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport 1. Su quest'ultimo disponibile in SD alla numerazione LCN 370 e...

Sky Sport F1 HD (anche in 4K) Gp Francia Diretta Esclusiva (21 - 24 Giugno 2018) : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in Esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il Motorspo...

Sky Sport 1 Vetrina DTT - Palinsesto dal 18 al 24 Giugno 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky Italia e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport 1. Su quest'ultimo disponibile in SD alla numerazione LCN 370 e...

Due giorni di grande rugby su Sky Sport : quattro match in esclusiva : Sabato 23 giugno le altre tre partite, con altrettanti Test-match da non perdere, e in campo ci saranno sei tra le nazionali più forti del mondo, compresa quella neozelandese degli "All Blacks". Si ...

NBA Draft 2018 : la notte delle stelle del futuro - in diretta dall'1 su Sky Sport : Il primo a pronunciarli sarà Adam Silver, al resto poi penseranno il loro talento e la voglia di fare la differenza nella lega più importante del mondo del basket. Dove sperano di entrare già dalle ...

Diritti Tv Liga : in corsa Sky - Mediaset - DAZN e Eleven Sports : A fine mese termineranno ufficialmente le trasmissioni di Fox Sports Italia, ma ancora non si sa dove vedremo Liga e BundesLiga L'articolo Diritti Tv Liga: in corsa Sky, Mediaset, DAZN e Eleven Sports è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Liga - in corsa Sky - Mediaset - DAZN e Eleven Sports : A fine mese termineranno ufficialmente le trasmissioni di Fox Sports Italia, ma ancora non si sa dove vedremo Liga e BundesLiga L'articolo Diritti Tv Liga, in corsa Sky, Mediaset, DAZN e Eleven Sports è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fox Sports verso la chiusura : non rinnovato il contratto con Sky : Fox Sports chiude: non rinnovato il contratto con Sky Sport, la rete verrà chiusa nelle prossime settimane. Da decifrare il futuro dei diritti tv della Liga L'articolo Fox Sports verso la chiusura: non rinnovato il contratto con Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

'Roma - avanti stadio' : l'inchiesta rallenta - ma non ferma il progetto. Lo speciale di Sky Sport24 : L'intreccio tra affarismo e politica torna a dominare la cronaca romana ed a rimandare lo straordinario lavoro di James Pallotta e di chi lo circonda. Il presidente della Roma non ha nessuna ...

Sky Sport 1 Vetrina DTT - Palinsesto dal 18 al 24 Giugno 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky Italia e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport 1. Su quest'ultimo disponibile in SD alla numerazione LCN 370 e...