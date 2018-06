Sinistra a rischio estinzione

ilgiornale

(Di domenica 24 giugno 2018) Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 per 217mila elettori. E subito dopo, spoglio delle schede. Sono nove i Comuni che vanno al ballottaggio in Lombardia per eleggere sindaco e Consiglio: Sondrio, cinque centri della Brianza (Seregno, Seveso, Nova milanese, Carate Brianza e Brugherio) e tre della Città metropolitana di Milano: Cinisello, Bareggio e Gorgonzola.Tranne Seregno, arrivata al voto con un commissario prefettizio, i sindaci uscenti sono tutti del Pd, che dunque rischia grosso, soprattutto nelle due sfide politicamente centrali, il capoluogo Sondrio e il terzo Comune più popoloso del Milanese, Cinisello, ormai unica vera roccaforte rossa, essendo da sempre - cioè fin dal dopoguerra - in mano ad amministrazioni della.A Cinisello il compito (non facile) di affrontare la sindaca uscente Siria Trezzi è toccato a Giacomo Ghilardi, classe 1985, cresciuto fra oratorio, salesiani e ...