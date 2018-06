Si Salvini chi può!

Salvini : multe fino a 7mila euro in spiaggia a chi compra dagli ambulanti : Dopo i migranti, i vaccini e le scorte agli scrittori minacciati dalla camorra, Matteo Salvini mette nel mirino i venditori ambulanti e annuncia una direttiva che prevede multe per chi...

Salvini vuole multare chi acquista dagli ambulanti sulle spiagge : Multe a chi acquista dai venditori ambulanti capi falsi, ma anche chi paga per ottenere un massaggio o un tatuaggio praticati sulla spiaggia. E' quanto prevede la direttiva del ministero dell'interno "spiagge sicure" destinata alla varie prefetture che "sarà pronta a fine mese e lo staff del Viminale sta definendo le linee guide volute dal ministro dell'interno e vicepremier" Matteo Salvini. Lo scrive il quotidiano La Stampa.

"Come Eichmann" - "Schifo" Scontro Colombo-Salvini : Furio Colombo sul Fatto Quotidiano ha paragonato Matteo Salvini al "contabile" dell'Olocausto, Adolf Eichmann. Un affondo duro quello dell'ex direttore dell'Unità che di fatto ha attaccato con un paragone molto azzardato il ministro degli Interni.Ecco cosa scrive Colombo sul quotidiano di Travaglio: "L"Eichmann italiano, che in pochi giorni ha deformato il volto del Paese, gode del silenzio o del vago mormorio di ciò che resta della nostra ...

Salvini : "Furio Colombo mi fa schifo" : "Il noto "intellettuale" della sinistra al caviale mi paragona al criminale nazista Adolf Eichmann, scrivendo che la mia missione è "far soffrire di più coloro che non dovrebbero esistere". Senza ...

Vaccini : “la memoria è la chiave di volta”. L’invito al Vice Premier Salvini dall’editore e dal curatore di “Scientia et Causa” : Hanno lasciato una scia di polemiche sul web e sui social le dichiarazioni del Vice Premier Matteo Salvini sull’inutilità, pericolosità e dannosità di 10 Vaccini. Ma anche una proposta attiva e costruttiva, lanciata proprio su facebook: un incontro con i medici e gli scienziati della squadra di Scientia et Causa, per rispondere al Vice Premier sulla questione Vaccini. I Vaccini diventati obbligatori con il decreto legge del governo ...

Migranti - Macron : sanzioni a chi non accoglie rifugiati. Salvini e Di Maio contro la Francia : I?leader si europei preparano il vertice europeo sui Migranti di domani. Quello che si annuncia è un summit tesissimo, anche alla luce della nuova, dura polemica dei due vicepremier italiani contro il presidente francese Emmanuel Macron, definito «arrogante» da Salvini che ha invitato la Francia ad aprire i porti e a fermare i respingimenti a Ventimiglia. Per Di Maio, invece, «la Francia con i suoi respingimenti alimenta l’emergenza ...

Migranti - Salvini : «Macron arrogante - apra i porti». Il presidente francese : sanzioni a chi non accoglie rifugiati : Il ministro dell’Interno: «Macron la smetta con gli insulti e smetta di respingere uomini, donne e bambini a Ventimiglia». Il capo dell’Eliseo: «Sì a sanzioni a Paesi che beneficiano della solidarietà dell’Ue ma rifiutano accoglienza»