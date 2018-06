Si lancia con tuta alare da un monte : turista morto nel Bellunese - : Il corpo dell'uomo, un 49enne inglese, è stato recuperato a 2.700 metri di quota, in località Cima della Busazza. Il base jumper, dopo essersi buttato, ha aperto il paracadute e si è schiantato contro ...

Olbia - alla festa con il lanciafiamme - arrestato turista Usa : “Da noi in America è legale” : "Correte, c'è un uomo con un lanciafiamme sulla banchina del porto". I carabinieri hanno arrestato un 30enne Americano che voleva raggiungere una festa con un lanciafiamme per impressionare gli invitati e pretendeva di andarci con un bus.Continua a leggere