Serie B Palermo | Giammarva | «Col Frosinone gara irregolare»

Serie B Palermo - Giammarva : «Irregolare la gara col Frosinone» : Palermo - "Per quanto riguarda la partita disputata con il Frosinone , rimaniamo convinti che essa non si sia svolta regolarmente. Tale opinione si è rafforzata dopo avere preso visione dei verbali ...

Caso Parma e Frosinone - il Palermo chiede giustizia : “Serie A ancora possibile” : Il Palermo chiede a gran voce la promozione nel campionato di Serie A, due le situazioni delicatissime, quelle che riguardano la gara di ritorno dei playoff di Serie B contro il Frosinone ed il Caso Parma. Per quanto riguarda la gara contro il Frosinone la prima decisione è stata quella di rigettare la richiesta di 0-3 a tavolino ma il club rosanero ha presentato ricorso, poi c’è la situazione delicata del Parma che rischia la ...

Giudice Sportivo Serie B : respinto il ricorso del Palermo contro il Frosinone : A distanza di meno 72 ore il Giudice Sportivo ha dato il suo responso circa il ricorso del Palermo per la partita persa 2-0 in casa del Frosinone . I siciliani si erano lamentati dell'atteggiamento ...

Il giudice sportivo ha convalidato il risultato di Frosinone-Palermo - finale dei playoff di Serie B : Il giudice sportivo ha convalidato il risultato della finale dei playoff di Serie B, giocata sabato scorso tra Frosinone e Palermo e vinta 2-0 dal Frosinone. Ha quindi respinto la richiesta di vittoria a tavolino per 3-0 presentata dal Palermo, The post Il giudice sportivo ha convalidato il risultato di Frosinone-Palermo, finale dei playoff di Serie B appeared first on Il Post.

Serie B - omologato il risultato di Frosinone-Palermo : Respinto il reclamo dei siciliani che chiedevano il 3-0 a tavolino per quanto successo nella finale playoff: i rosanero faranno ricorso

Serie B Palermo-Frosinone - Zamparini non ci sta : 'Serata di illegalità' : PALERMO - 'Sabato sera abbiamo vissuto una serata di illegalità, è stato tutto un susseguirsi di fatti illegali, completamente illegali, è la fotografia di questo Paese. Totale illegalità, compreso il ...

Serie B - Palermo - Zamparini infuriato 'Gara illegale a Frosinone - faremo ricorso' : Mi auguro che un ente competente o il nuovo ministro dello sport, nel quale credo moltissimo, prenda provvedimenti per aprire un'inchiesta, non va rivoluzionata solo l'Italia - conclude il patron ...

Serie B Palermo - Zamparini : «Gara illegale - faremo ricorso» : Mi auguro che gli enti competenti e il nuovo ministro delle Sport, in cui credo moltissimo, prendano i provvedimenti per aprire un'inchiesta. Non va cambiata solo l'Italia, ma anche il calcio perché ...

Calcio - Frosinone in Serie A ma il Palermo annuncia ricorso. Lo spareggio : 2 a 0 - tra palloni tirati in campo e invasione : palloni lanciati in campo, un rigore non dato, poi assegnato, infine tolto, e l’invasione dei tifosi prima del triplice fischio. Nella finale di ritorno dei playoff di Serie B il Frosinone allo Stirpe batte il Palermo 2-0, ribalta la sconfitta per 2-1 subita all’andata e conquista la promozione in Serie A. Almeno per ora, perché i rosanero hanno annunciato ricorso subito dopo: “Abbiamo incaricato i nostri legali di fare ricorso ...

Serie B Palermo - Zamparini : «Faremo ricorso : gara illegale» : Mi auguro che gli enti competenti e il nuovo ministro delle Sport, in cui credo moltissimo, prendano i provvedimenti per aprire un'inchiesta. Non va cambiata solo l'Italia, ma anche il calcio perché ...

VIDEO/ Frosinone Palermo (2-0) : highlights e gol. Zamparini : incontro illegale (Serie B - ritorno finale ) : VIDEO Frosinone Palermo (2-0): highlights e gol della partita di ritorno della finale dei playoff di Serie B. I canarini promossi in Serie A con Maiello e Ciano.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:12:00 GMT)

Frosinone promosso in Serie A/ Vince 2-0 ma il Palermo presenta ricorso : Frosinone promosso in Serie A: i ciociari battono 2-0 il Palermo con le reti di Maiello e Ciano e ribaltano la sconfitta del Barbera, ma la società siciliana ha già annunciato il ricorso(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 11:14:00 GMT)

Ritorno della finale per la Serie A - alle 20 - 30 Frosinone e Palermo in campo : Frosinone e Palermo torneranno in campo questa sera, alle ore 20,30, per il Ritorno della finale play off di Serie B. In palio il salto di categoria. All'andata si è registrata la vittoria di misura dei siciliani, 2-1, dinanzi a circa trentamila spettatori, allo stadio Barbera di Palermo, dopo che i laziali erano passati in vantaggio con uno straordinario gol di Ciano. La rimonta dei rosanero si è concretizzata grazie a un gol di La Gumina e a ...

Maiello-Ciano condannano Palermo : Frosinone torna in Serie A : Il Frosinone riabbraccia la Serie A. La formazione di Moreno Longo ribalta la sconfitta subita a Palermo , 2-1, nella finale di andata dei playoff: le reti di Maiello e Ciano decidono la nervosissima ...