Sebastian Vettel | GP Francia 2018 | “Ho sbagliato in partenza Potevamo puntare al podio

F1 - Wolff si preoccupa per… Vettel : “l’incidente con Bottas in avvio? Sebastian ha perso un bel po’ di punti” : Il team principal della Mercedes ha analizzato l’incidente tra Bottas e Vettel in avvio, preoccupandosi per… la classifica del tedesco Bene ma non benissimo la giornata della Mercedes in Francia, alla vittoria di Hamilton infatti fa da contraltare la difficile gara di Bottas. A discolpa del finlandese bisogna però calcolare l’incidente avvenuto al via con Vettel, costato ad entrambi molte posizioni e, in particolare al tedesco, ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton vola al comando - +14 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton si è portato in testa alla Classifica del Mondiale F1 2018. Il britannico della Mercedes ha dominato il GP di Francia ed è così balzato al comando con ben 14 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare del quinto posto in seguito al contatto al via con Valtteri Bottas. Daniel Ricciardo sale in terza posizione ma distaccato di 49 lunghezze. Classifica Mondiale piloti F1 ...

F1 - GP Francia 2018 : Sebastian Vettel penalizzato! 5 secondi per il contatto con Bottas al via : cosa succederà in gara? : L’incidente alla prima curva del GP di Francia 2018 non è passato inosservato ai commissari di gara che hanno deciso di infliggere cinque secondi di penalità a Sebastian Vettel a causa del contatto con Valtteri Bottas. Il tedesco della Ferrari è stata ritenuto colpevole: dopo un ottimo start, infatti, il leader del Mondiale F1 ha cercato di sorpassare il finlandese della Mercedes ma lo ha tamponato frenando in ritardo alla prima curva. I ...

F1 - si mette male per Sebastian Vettel : il tedesco ultimo e… sotto investigazione per l’incidente con Bottas [VIDEO] : I commissari di gara hanno deciso di mettere sotto investigazione Sebastian Vettel per il contatto con Bottas in avvio Non è iniziato per il meglio il Gran Premio di Francia di Sebastian Vettel, il pilota tedesco infatti è stato protagonista di un contatto alla partenza con Valtteri Bottas. Un tamponamento arrivato alla prima curva che ha rovinato la gara del ferrarista, costretto ad entrare ai box per via dell’ala anteriore rovinata. Come ...

F1 - GP Francia 2018 : gara ricca di incognite a Le Castellet. Sebastian Vettel ha il passo per sfidare Lewis Hamilton : gara tutta da vivere oggi a Le Castellet (partenza alle 16.10). È Lewis Hamilton a scattare dalla prima fila nel GP di Francia, davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e a Sebastian Vettel, costretto ad inseguire in terza posizione, dopo aver limitato i danni in una qualifica dominata dalle due Mercedes. La sfida iridata tra Seb e Lewis vivrà un altro intrigante round in Francia: Hamilton potrà contare sulla presenza di Bottas in prima ...

Sebastian Vettel - GP Francia 2018 : “Il terzo posto va bene - mi è mancato il giro perfetto. Domani sarà diverso..” : Sebastian Vettel deve accontentarti della terza posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Francia di Formula Uno 2018 sul tracciato di Le Castellet. Il leader della classifica generale si ferma ad oltre tre decimi da Lewis Hamilton e, a questo punto, deve iniziare a pensare alla gara di Domani, per provare a non perdere troppo terreno da una Mercedes che sembra davvero imprendibile. “Non posso lamentarmi di questo terzo posto ...

F1 - GP Francia 2018 : dominio Mercedes. Lewis Hamilton in pole position davanti a Valtteri Bottas. Sebastian Vettel terzo : Prima fila tutta Mercedes a Le Castellet. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas partiranno davanti a tutti domani nel GP di Francia. Le Frecce d’Argento sono tornate dominanti sul giro secco, forti della nuova power unit, rifilando quattro decimi alla Ferrari di Sebastian Vettel, che partirà dalla terza posizione. Più indietro, invece, Kimi Raikkonen, sesto. Le qualifiche, alla fine asciutte a parte qualche leggera goccia di pioggia, sono state ...

Mondiale di Formula Uno : è tempo di scommettere su Sebastian Vettel : Nulla è scontato. Il Mondiale di Formula Uno 2018 regala emozioni. E’ davvero tempo di scommettere su Sebastian Vettel. Lo

Sebastian Vettel - GP Francia 2018 : “La Ferrari ha potenziale. Devo capire come tirarlo fuori” : Sebastian Vettel è soddisfatto della sua prima giornata. Il GP di Francia è cominciato inseguendo le Mercedes ma la SF71H ha convinto sul passo gara. Il tedesco ha commentato il suo venerdì ai microfoni di Sky Sport F1 HD. “Non è la pista più entusiasmante. È complicata in alcuni punti. Nella simulazione di qualifica ho faticato, nel long run ho fatto qualche giro migliore. La macchina ha potenziale ma non sono riuscito a tirarlo ...

F1 - risultato prove libere 2 GP Francia 2018 : la classifica dei tempi. Lewis Hamilton al comando - Sebastian Vettel a un secondo! : Lewis Hamilton si conferma il più veloce in assoluto al Paul Ricard di Le Castellet. Il britannico della Mercedes, dopo aver siglato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Francia 2018, si è replicato nella seconda sessione e ha ulteriormente dimostrato di essere l’uomo da battere sul circuito transalpino. Il Campione del Mondo ha stampato un perentorio 1:32.539, sette decimi meglio delle due Red Bull guidate da Dani Ricciardo e ...

F1 - GP Francia 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Comanda Lewis Hamilton ma la Red Bull impressiona. Sebastian Vettel è quinto : Si è aperta all’insegna della Mercedes la prima giornata di prove libere sul circuito del Paul Ricard, che segna ufficialmente il ritorno del GP di Francia nel calendario della F1. Lewis Hamilton è stato il più veloce della prima sessione con un tempo di 1’32″231, precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas, distante poco più di un decimo. Un risultato che la dice lunga sulla voglia del pilota britannico di riprendersi la ...

Sebastian Vettel - GP Francia 2018 : “È normale avere alti e bassi. Qui possiamo giocarci la vittoria” : Sebastian Vettel si presenta al Paul Ricard, sede del GP di Francia, come leader del Mondiale di F1. Il vantaggio è di un solo punto, ma quanto basta per esaltare i tifosi della Rossa. Il tedesco, però, tiene i piedi per terra, consapevole che la stagione è ancora lunga. “È un periodo positivo. Ora arriveranno tante gare ma fin qui abbiamo tre GP su sette e non è affatto male. Siamo stati competitivi nella maggior parte delle piste. Certo, ...

F1 - Montezemolo : “Spero che Sebastian Vettel possa vincere il Mondiale. E’ un pilota forte” : Il Circus della Formula Uno nel prossimo weekend tornerà protagonista in Francia, a dieci anni di distanza dall’ultima volta ed a ventotto dall’ultima apparizione sul tracciato di Le Castellet. Un round molto incerto in cui i team dovranno essere abili a trovare la quadra in tempi brevi, non avendo troppe informazioni sulla pista. La Ferrari si presenta ai nastri di partenza dell’appuntamento transalpino, reduce dal successo di ...

Sebastian Vettel torna in testa al mondiale di Formula 1 : Sebastian Vettel vince il Gran Premio del Canada. Il tedesco della Ferrari così torna in testa al mondiale di Formula