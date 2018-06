Se le città investono sui diritti lgbt+ - ne beneficia anche l’economia : anche le imprese si stanno impegnando sul fronte dei diritti lgbt (La presse) Un rating, come quelli di azioni e titoli di Stato. Solo che questa volta tripla A, B doppia o C non misurano rischi di rimborso degli investimenti, ma apertura ai diritti lgbt+. E diventano voti per valutare la capacità di inclusione e di competitività economica di 121 città del mondo. A misurarle è stata Open for business, federazione di 26 multinazionali. Le ...