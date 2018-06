Scuola | maturità e lauree per i VIP dello spettacolo | ecco chi sono i ‘secchioni’

Piero Barone de Il Volo affronta la maturità - il cantante torna sui banchi di Scuola : Piero Barone de Il Volo alle prese con gli esami di maturità. Il cantante del trio pop lirico de Il Volo è tornato sui banchi di scuola per ottenere il diploma di maturità. A dare la notizia è il quotidiano La Sicilia che specifica che il cantante "siederà tra i banchi dell'istituto tecnico commerciale "Federico II" di Naro per la prova d'italiano" questa mattina. La prova di Piero Barone dovrebbe ormai essere quasi conclusa per oggi, ...

Scuola : al via gli esami di maturità 2018 - poi sarà rivoluzione : E’ tempo di esami di maturità per tantissimi studenti italiani. Come sempre si mescolano ansia, paura e speranza. Ansia per l’arrivo del fatidico giorno che vede gli studenti coinvolti nelle varie prove, paura di non farcela a superare il primo vero ostacolo, speranza che tutto vada bene e passi il più in fretta possibile. Queste […] L'articolo Scuola: al via gli esami di maturità 2018, poi sarà rivoluzione proviene da ...

Maturità - l'ultimo 'ultimo giorno di Scuola' tra nostalgia e ansia d'esame : Per l'ultima volta, hanno indossato lo zaino e si sono seduti al loro banco: tra pochissimo " se promossi all'esame di Stato - saranno ormai "maturi" per entrare nel mondo degli adulti. Sceglieranno ...

Scuola - tutti i dirigenti scolastici possono guidare gli esami di maturità : Le Commissioni degli esami di Stato della Scuola secondaria superiore non possono essere precluse ai dirigenti scolastici non in servizio in quel ciclo scolastico , a partire da quelli che operano ...

Lista commissari esterni maturità 2018 Scuola per Scuola il 4 giugno - link e orario uscita : Già è disponibile la Lista dei commissari esterni maturità 2018 oggi 4 giugno? Nel primo lunedì di questo nuovo mese, ecco che dovrebbero essere resi pubblici tutti i nomi dei docenti che completeranno le commissioni dell'esame di Stato delle scuole superiori, in aggiunta agli insegnanti interni. Al momento di questa pubblicazione nulla è ancora stato reso noto: qual è dunque l'orario fatidico per molti studenti in attesa di conoscere (almeno in ...