Scioperi dei trasporti pubblici | il 5 luglio stop di 24 ore per gli aerei

Calendario Scioperi dei trasporti pubblici - treni e aerei di giugno 2018 : L’estate comincia male con lo sciopero generale dei trasporti che impedira' a molti lavoratori e vacanzieri di spostarsi durante il mese di giugno 2018. Le astensioni dal lavoro e le proteste sindacali sono parecchie, alcune di 24 ore nazionali, il che significa la paralisi totale dell’intera nazione. Gli scioperi interesseranno tutti i settori: aereo, ferroviario, trasporto pubblico e privato locale e trasporto merci. Sciopero nazionale ...

Gli Scioperi dei mezzi pubblici di Torino e Napoli di venerdì 22 giugno : Riguardano il trasporto pubblico di GTT a Torino e quello di ANM e EAV a Napoli The post Gli scioperi dei mezzi pubblici di Torino e Napoli di venerdì 22 giugno appeared first on Il Post.

Le cose da sapere sugli Scioperi dei trasporti di venerdì 8 giugno : Riguardano i mezzi pubblici di ATAC a Roma e GTT a Torino, poi gli aerei di Alitalia, Blue Panorama e Air Italy, tra gli altri The post Le cose da sapere sugli scioperi dei trasporti di venerdì 8 giugno appeared first on Il Post.

Gli Scioperi dei treni - dei mezzi pubblici e degli aerei di giovedì 7 e venerdì 8 giugno : Saranno coinvolti i treni di trenitalia e Trenord e i mezzi pubblici di ATAC a Roma e GTT a Torino, tra gli altri The post Gli scioperi dei treni, dei mezzi pubblici e degli aerei di giovedì 7 e venerdì 8 giugno appeared first on Il Post.

Brasile gigante dai piedi di argilla fra Scioperi e nostalgia dei militari : L’eterno Paese del futuro, oggi è letteralmente in ginocchio. Con lo sciopero dei camionisti, arrivato al decimo giorno consecutivo, il Brasile scopre, di nuovo, tutta la sua fragilità e all’incertezza politica si aggiungono ora i timori per una nuova crisi economica che potrebbe cancellare i debolissimi segnali di ripresa registrati negli ultimi m...

Calendario Scioperi dei trasporti pubblici - treni e aerei di giugno 2018 Video : L’estate comincia male con lo sciopero generale dei trasporti che impedira' a molti lavoratori e vacanzieri di spostarsi durante il mese di giugno 2018. Le astensioni dal lavoro e le proteste sindacali sono parecchie, alcune di 24 ore nazionali, il che significa la paralisi totale dell’intera nazione. Gli scioperi interesseranno tutti i settori: aereo, ferroviario, trasporto pubblico e privato locale e trasporto merci. Sciopero nazionale ...

Calendario Scioperi dei trasporti pubblici - treni e aerei di giugno 2018 : L’estate comincia male con lo sciopero generale dei trasporti che impedirà a molti lavoratori e vacanzieri di spostarsi durante il mese di giugno 2018. Le astensioni dal lavoro e le proteste sindacali sono parecchie, alcune di 24 ore nazionali, il che significa la paralisi totale dell’intera nazione. Gli scioperi interesseranno tutti i settori: aereo, ferroviario, trasporto pubblico e privato locale e trasporto merci. Sciopero nazionale ...

Tre Scioperi dei treni - possibili disagi per chi viaggia oggi e domani : Tre scioperi dei treni, possibili disagi per chi viaggia oggi e domani Alcuni sindacati autonomi hanno proclamato 3 agitazioni che interessano il personale di Fs, Italo e Trenord. La prima protesta è dalle 10 alle 14, le altre dalle 22 di sabato alle 6 di domenica. Braccia incrociate per il rinnovo del contratto e dopo l’incidente a ...

Tre Scioperi dei treni - possibili disagi per chi viaggia oggi e domani - : Alcuni sindacati autonomi hanno proclamato 3 agitazioni che interessano il personale di Fs, Italo e Trenord. La prima protesta è dalle 10 alle 14, le altre dalle 22 di sabato alle 6 di domenica. ...

Gli Scioperi dei treni di sabato 26 e domenica 27 maggio : Sono in programma due scioperi: uno di quattro ore nella giornata di sabato e uno di otto nella notte tra sabato e domenica The post Gli scioperi dei treni di sabato 26 e domenica 27 maggio appeared first on Il Post.

Infiorata a Noto - annullati gli Scioperi della polizia e dei netturbini : Gli scioperi proclamati dagli operatori ecologici e dalla polizia Municipale sono stati annullati grazie a un reciproco senso di responsabilità che ha visto impegnate le sigle sindacali e il sindaco ...

Calendario Scioperi dei trasporti dal 20 al 31 maggio 2018 Video : Tanti scioperi nel settore ferroviario, del trasporto pubblico locale e aereo dal 20 al 31 maggio 2018: lo sciopero generale dei trasporti in alcuni casi sara' nazionale, quindi interessera' tutte le regioni d’Italia. Molte giornate calde, in particolare il 21 maggio in due citta' i mezzi si fermeranno per 24 ore, ma anche il 25 maggio sara' per 24 ore che gli addetti ai trasporti pubblici locali di tre province incroceranno le braccia, così ...