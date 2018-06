Sci nautico | Giochi del Mediterraneo 2018 | DOPPIETTA ITALIA! Brando Caruso precede Carlo

Sci nautico - Giochi del Mediterraneo 2018 : tutti gli uomini in finale - Alice Bagnoli e Marina Mosti a caccia di una medaglia : Prima giornata di competizioni anche per lo sci nautico ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nello slalom, tra maschile e femminile, sui 20 posti in palio la nazionale italiana se ne aggiudica ben sei sugli otto convocati. Tra gli uomini Carlo Allais si conferma l’atleta da battere: la medaglia d’oro a Mersin 2013 infatti si è piazzato al comando dopo il secondo round di qualificazione, precedendo il francese Tanguy Dailland e il ...

Sci nautico - Giochi del Mediterraneo 2018 : gli azzurri ai raggi X e le speranze di medaglia dell’Italia. Testa a testa contro la Francia per l’oro : Tra le discipline dei Giochi del Mediterraneo 2018 non manca lo sci nautico per la terza edizione consecutiva. Il calendario prevede due giornate dedicate all’unica specialità in gara, lo slalom: le qualificazioni sono programmate sabato 23 giugno, mentre le finali maschile e femminile la mattina seguente. Otto atleti italiani convocati, quattro per genere, alla competizione giunta alla 18a edizione. Obiettivo della nazionale tricolore è ...

Sci nautico – Dal 18 al 21 giugno il primo raduno nazionale di discipline classiche : I giovani dello sci nautico in raduno dal 18 al 21 giugno al Centro Tecnico Federale di Recetto Il Centro tecnico federale di Recetto entra nel vivo dell’attività estiva ospitando il primo raduno nazionale di discipline classiche da lunedì 18 a giovedì 21 giugno. Le discipline classiche composte da slalom, figure e salto rappresentano la tradizione dello sci nautico, sport nato negli anni ’20 negli stati Uniti diffuso in tutto il mondo, ...

Sci nautico - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Disciplina inserita nel Programma da Pescara 2009, lo sci nautico rientra tra gli sport acquatici ai Giochi del Mediterraneo 2018 presso Tarragona (Spagna). In palio, come nell’edizione precedente, sei medaglie divise equamente tra uomini e donne, a seguito delle gare dell’unica specialità prevista, lo Slalom. Cinque anni fa a Mersin (Turchia) la delegazione azzurra tornò a casa con un’oro e due bronzi, secondi soltanto alla ...

Sci nautico – Riparte la stagione con il Trofeo Laghetto a Sperlonga : 3 round di slalom, figure e salto per il Trofeo Laghetto a Sperlonga che rappresenta il primo appuntamento di stagione con lo sci Nautico La ASD Sci Nautico Laghetto di Sperlonga (LT) organizzerà sabato 9 e domenica 10 giugno la 16^ edizione del Trofeo Laghetto International, la prima gara di Discipline Classiche disputata quest’anno in Italia. L’ormai classico Laghetto International si terrà sulle acque limpide del Lago San Puoto. Tra i ...

59° Masters Sci nautico e Wakeboard in programma dal 25 al 27 maggio : Il 59° Masters Sci Nautico e Wakeboard si terrà al Callaway Gardens in Georgia dal 25-27 maggio La 59^ edizione del più prestigioso confronto internazionale di Sci Nautico apre i battenti venerdì 25 maggio a Callaway Gardens (Pine Mountains,Georgia USA) per concludersi domenica 27 con le finali, le premiazioni e i festeggiamenti del Memorial Day. Il primo giorno sarà dedicato alla categoria Junior (26° Junior Masters) mentre sabato e domenica ...