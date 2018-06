Schianto contro auto | grave un motociclista

Tragico Schianto in moto - Andrea muore a 22 anni dopo violento impatto contro un tir : Il dramma lungo la strada provinciale Fossano-Cuneo dove il ragazzo piemontese era a bordo della sua moto. Fatale il violentissimo impatto contro un camion che stava svoltando per entrare in un'azienda agricola del posto. Il 22enne non avrebbe fatto in tempo a frenare schiantandosi contro la parte posteriore del camion.Continua a leggere

Schianto in moto contro il guard rail - muore una ragazza. La madre : "Maledette buche di Roma - hanno ucciso mia figlia" : "Maledette buche, hanno ucciso mia figlia". Così scrive su Facebook la madre di Elena Aubry, la ragazza di 26 anni morta dopo aver perso il controllo della sua moto su via Ostiense a Roma, all'altezza ...

Schianto in moto contro scuolabus pieno di bambini - muore una ragazza di 20 anni : Sotto shock autista e accompagnatrice dello scuolabus, illesi i bimbi che stavano andando a scuola.Continua a leggere

Roma - Schianto mortale in via Ostiense - moto finisce contro guardrail : morta ragazza di 26 anni : Schianto mortale in via Ostiense, all'altezza del Cineland. Intorno alle 11 una donna alla guida di una moto, una honda hornet, che viaggiava in direzione Roma ha perso il controllo della strada a ...

Schianto in autostrada - auto contro furgone : L'Occhio di Avellino riporta la notizia di un sinistro avvenuto questa mattina lungo il raccordo Salerno-Avellino , in direzione sud. Il sinistro si è verificato, per dinamiche ancora poco chiare, tra ...

Tragico Schianto contro un albero - Danilo Biagi muore a 24 anni : Non ha avuto scampo Danilo Biagi. Operaio 24enne, è morto nel Tragico incidente di domenica mattina sulla provinciale fogliense in località Caprazzino di Sassocorvaro nelle Marche, nel tratto di strada verso...