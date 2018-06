: #Schaeuble:Ue inconcepibile senza Italia - CyberNewsH24 : #Schaeuble:Ue inconcepibile senza Italia -

"L'è un grande Paese e non è concepibile un'Europa".Così l'ex ministro delle Finanze tedesco, oggi presidente del Bundestag, Wolfgang, in un'intervista al Corsera. Il fenomeno migratorio è "una sfida al modello occidentale che si può vincere, ma insieme. Non si tratta solo di solidarietà, è un interesse comune", afferma. "Ampie regionine sono economicamente dinamiche e forti. Nella globalizzazione, la pressione è più forte e la sfida molto grande", ma "risolveremo i problemi insieme".(Di domenica 24 giugno 2018)