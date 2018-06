Sassari | buca polmone a ex cognato con forbici

adnkronos

(Di domenica 24 giugno 2018) Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia disono intervenuti in via Gramsci, in città, dove era stata segnalata al 112 una lite in corso tra due persone. Immediatamente ...