San Pietro in Guarano Cadavere decomposto trovato nel Crati

Manifestazioni collaterali per la festa di San Pietro a Modica : Tra le iniziative nell'ambito del calendario dei festeggiamenti in onore di San Pietro il concerto dell'orchestra barocca siciliana diretta da Litrico

La festa di San Pietro e Paolo a Ragusa : Il clou dei festeggiamenti sarà domenica 1 luglio, ma a Ragusa si inizia già oggi in concomitanza con la natività di San Giovanni Battista

Roma : Controlli a San Pietro e Prati - 2 arresti : Roma – I quartieri Prati e San Pietro sono state passate al setaccio dai Carabinieri della Compagnia Roma. I militari hanno eseguito mirati Controlli alle attività commerciali e alle aree maggiormente frequentate da turisti. L’intensa attività ha portato all’arresto di due persone e ha permesso di scoprire numerose violazioni relative a carenze igienico-sanitarie e lavoro irregolare all’interno di due ristoranti. In ...

Al via le riprese de Il Paradiso delle Signore in formato “soap” dopo la morte di Pietro Mori : confermati AlesSandro Tersigni ed Alice Torriani : Primi ciak a Milano prima di spostarsi a Roma. Hanno preso ufficialmente il via le riprese de Il Paradiso delle Signore in formato soap per il pomeriggio di Rai1 dicendo addio definitivamente alla prima serata. A quanto pare a niente sono servite petizioni, minacce di boicottare il progetto, raccolta firme e cartellini rossi, la Rai ha deciso di dire addio a Il Paradiso delle Signore in versione fiction con la morte, che a questo punto sembra ...

La festa di San Pietro e Paolo a Ragusa : La celebrazione dei due santi è diventata motivo di aggregazione a Ragusa tra le due parrocchie che festeggeranno insieme

Modica - festa di San Pietro Apostolo : dai giovani alla famiglia : festa di San Pietro Apostolo, dai giovani alla famiglia tre differenti momenti per fare stare assieme la comunita’ a Modica.

Russia 2018 - da Kazan a San Pietroburgo il lusso dei ritiri mondiali : Il Portogallo ha prenotato già nell’estate del 2016, appena vinto il titolo europeo, il ritiro di Kratovo, nella regione di Mosca. Giusto per essere sicuri di avere un posto decente. Chissà se la disdetta era senza penale. Due anni fa la squadra di Cristiano Ronaldo non era certa della qualificazione, ma non voleva perdere il centro sportivo che la ospiterà fino a quando durerà il suo mondiale. La Russia è vasta e le possibilità molte. Si va da ...

Scoprire San Pietroburgo tra una partita e l'altra : A pochi chilometri da San Pietroburgo ecco una delle meraviglie del mondo: a Carskoe Selo , nel meraviglioso palazzo della Zarina Caterina si può ammirare la Camera d'Ambra , una stanza di 55 metri ...

La festa di San Pietro a Modica : Dopo la discesa del simulacro, domenica scorsa, lunedì il primo appuntamento in calendario vede protagonisti i giovani

'Il Pd sconfitto a San Pietro e la ricerca dell'alternativa perduta' : ... del resto vociferata qua e là nel paese, che non dovevamo assolutamente lasciare non contraddetta nel rifugio autolesionistico della non contrapposizione - che è sempre stata politica, mai personale!...

Brindisi- Approvato il progetto per la REMS a San Pietro. Il consigliere Carrisi scrive al sindaco : ... possiamo affermare che le REMS sono un'innovazione, e per la psichiatria rappresentano un passaggio epocale e culturale, ma sono da collocare fuori dal centro urbano, perché i fatti di cronaca ...

Mondiali 2018 : Marocco-Iran apre il gruppo B. A San Pietroburgo parte la corsa di Benatia; Iran senza Ezatolahi e scarpe della Nike : Saranno le 17 di un venerdì 15 di giugno, in un pomeriggio che si preannuncia a temperature umane, a segnare l’esordio ai Mondiali 2018 di Marocco e Iran, nel primo incontro valevole per il gruppo B. Il Marocco è alla sua quinta partecipazione ai Mondiali, così come l’Iran. La differenza sta negli anni di assenza: se l’Iran è al terzo appuntamento iridato nelle ultime 4 edizioni, il Marocco, che pure ha raggiunto gli ottavi nel ...

Avviati a Modica i festeggiamenti di San Pietro : Domenica sono stati "discesi" i simulacri. La processione in programma come sempre il 29 giugno. E si ripeterà la processione dei due simulacri

Career Day al Complesso Monumentale di San Pietro. Moriconi : "Ateneo di Perugia vicino ai giovani in cerca di lavoro". Campi : "Un'edizione ... : ... dunque, per l'iniziativa organizzata dal Servizio Job Placement dell'Ateneo, un'autentica occasione di networking per favorire una sinergia sempre più stretta tra mondo degli studi e mondo del ...