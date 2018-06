San Giovanni | non solo vigna | il sogno degli italiani è il grano e le farine fai-da-te

A San Giovanni in Marignano ad aspettare il Rogo della Strega a mezzanotte : Protagonista il fuoco con i due spettacoli di artisti italiani, Il Drago Bianco, e giapponesi Kiwami, ma anche con la presentazione della statua in ceramica celebrativa, raffigurante Proserpina ...

Allerta Meteo per la Tempesta di San Giovanni - la protezione civile lancia l’allarme per il Sud Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una profonda saccatura, centrata sulle regioni del Nord Europa, si estende fino al Mediterraneo centrale, interessando, per oggi, domenica 24 giugno, anche la nostra penisola, in particolar modo la Sardegna. La discesa, a partire dalla prossima notte, di un asse della suddetta saccatura porterà fenomeni, a prevalente carattere temporalesco, su gran parte del paese, concentrandosi maggiormente su Sicilia e Calabria ...

Monza : la patronale di San Giovanni resta senza fiera - la risposta del Comune : I social monzesi si interrogano dalla mattina di domenica , primi messaggi intorno alle 9.30, : dove sono le bancarelle di San Giovanni? Non ci sono. La risposta del Comune. Ma dove sono le bancarelle?...

Carcare - stasera il tradizionale spettacolo pirotecnico di San Giovanni : Carcare festeggia San Giovanni. Questa sera alle ore 23 si terrà il tradizionale spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono. Commenta il sindaco Christian De Vecchi: ' ...

Papa ricorda Giovanni - Santo del giorno : 12.24 Papa Francesco all'appuntamento domenicale dell'Angelus a Piazza San Pietro affollata di fedeli malgrado il caldo. "Dio non dipende dalle nostre logiche e dalle nostre limitate capacità umane. Bisogna imparare a fidarsi e a tacere di fronte al mistero di Dio e a contemplare in umiltà e silenzio la sua opera". Bergoglio ha voluto ricordare la nascita di San Giovanni Battista, che la chiesa celebra oggi. Evento che, considerata la tarda ...

San Giovanni Battista - il profeta che annunciò Cristo già nel grembo materno : Cosa significa il suo nome? Giovanni fra i nomi maschili, ma anche usato nelle derivazioni femminili , Giovanna, Gianna, è il più diffuso nel mondo, tradotto nelle varie lingue; e tanti altri santi, ...

Natività di San Giovanni Battista/ Santo del giorno - il 24 giugno si celebra il "Natale estivo" : Natività di San Giovanni Battista, Santo del giorno: il 24 giugno tutto il mondo della Chiesa cattolica celebra la festività che è nota universalmente come "Natale estivo".(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 05:23:00 GMT)

24 giugno - San Giovanni Battista : tutti i proverbi : Tanti sono i proverbi legati a San Giovanni Battista. Eccone alcuni: “San Giovanni non vuole inganni”; “San Giovanni col suo fuoco brucia le streghe, il moro e il lupo”; “La vigilia di San Giovanni piove tutti gli anni”; “Se piove il giorno di San Giovanni si asciugano tutte le fontane” oppure “Se piove il giorno di San Giovanni tanta saggina e poco pane”. Ed ancora: “Chi non compera aglio il giorno di San Giovanni è poveretto tutto l’anno”; ...

24 giugno - San Giovanni Battista : ecco perché è una ricorrenza così sentita : Arriva anche quest’anno il 24 giugno, giorno in cui si celebra la nascita di San Giovanni Battista. Sono i Vangeli a dirci che era figlio di Zaccaria e di Elisabetta e che fu generato quando i genitori erano in tarda età. Zaccaria era della classe di Abia, Elisabetta discendeva da Aronne. Mentre un giorno Zaccaria offriva incenso nel tempio, gli comparve l’Arcangelo Gabriele che gli disse “Non temere Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e ...

Il Nocino di San Giovanni Battista : un liquore dal gusto inconfondibile : A San Giovanni Battista è legata la preparazione del Nocino, liquore ottenuto dall’infusione delle noci ancora verdi e immature nell’alcol. La tradizione, infatti, vuole che le noci vengano raccolte il 24 giugno, giorno in cui si celebra la nascita del Santo, nonostante la maturazione del frutto non sia ancora completata ed il mallo appaia verde e tenero. La tradizione medievale vuole che tutte le streghe volassero in cielo per radunarsi sotto ...

San Giovanni - lo spettacolo dei droni fa spostare tutti gli appuntamenti previsti in piazza Castello : Sorpresa , poco gradita, dell'ultima ora per San Giovanni. Le misure necessarie allo svolgimento dello spettacolo dei droni in piazza Castello di domani sera fanno saltare tutti gli altri spettacoli previsti nel pomeriggio e in serata in piazza Castello. , Aggiornamento: gli appuntamenti di piazza Castello vengono spostati in piazza Carignano, Sul sito del comune si legge "Il Programma ...

San Giovanni Battista : tutti i riti e le tradizioni tra sacro e pagano - : Il 24 giugno si celebra il santo che ha battezzato Gesù. Ad attrarre molti, però, è la notte che precede la festività: un momento magico, pieno di suggestioni e consuetudini, in cui la fede si ...