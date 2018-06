San Giovanni Battista | il profeta che annunciò Cristo già nel grembo materno

Natività di San Giovanni Battista/ Santo del giorno - il 24 giugno si celebra il "Natale estivo" : Natività di San Giovanni Battista, Santo del giorno: il 24 giugno tutto il mondo della Chiesa cattolica celebra la festività che è nota universalmente come "Natale estivo".(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 05:23:00 GMT)

24 giugno - San Giovanni Battista : tutti i proverbi : Tanti sono i proverbi legati a San Giovanni Battista. Eccone alcuni: “San Giovanni non vuole inganni”; “San Giovanni col suo fuoco brucia le streghe, il moro e il lupo”; “La vigilia di San Giovanni piove tutti gli anni”; “Se piove il giorno di San Giovanni si asciugano tutte le fontane” oppure “Se piove il giorno di San Giovanni tanta saggina e poco pane”. Ed ancora: “Chi non compera aglio il giorno di San Giovanni è poveretto tutto l’anno”; ...

24 giugno - San Giovanni Battista : ecco perché è una ricorrenza così sentita : Arriva anche quest’anno il 24 giugno, giorno in cui si celebra la nascita di San Giovanni Battista. Sono i Vangeli a dirci che era figlio di Zaccaria e di Elisabetta e che fu generato quando i genitori erano in tarda età. Zaccaria era della classe di Abia, Elisabetta discendeva da Aronne. Mentre un giorno Zaccaria offriva incenso nel tempio, gli comparve l’Arcangelo Gabriele che gli disse “Non temere Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e ...

Il Nocino di San Giovanni Battista : un liquore dal gusto inconfondibile : A San Giovanni Battista è legata la preparazione del Nocino, liquore ottenuto dall’infusione delle noci ancora verdi e immature nell’alcol. La tradizione, infatti, vuole che le noci vengano raccolte il 24 giugno, giorno in cui si celebra la nascita del Santo, nonostante la maturazione del frutto non sia ancora completata ed il mallo appaia verde e tenero. La tradizione medievale vuole che tutte le streghe volassero in cielo per radunarsi sotto ...

24 Giugno 2018 - San Giovanni : ecco le più belle IMMAGINI - VIDEO - FRASI e PROVERBI per gli auguri di buon onomastico [GALLERY] : 1/52 ...

San Giovanni - lo spettacolo dei droni fa spostare tutti gli appuntamenti previsti in piazza Castello : Sorpresa , poco gradita, dell'ultima ora per San Giovanni. Le misure necessarie allo svolgimento dello spettacolo dei droni in piazza Castello di domani sera fanno saltare tutti gli altri spettacoli previsti nel pomeriggio e in serata in piazza Castello. , Aggiornamento: gli appuntamenti di piazza Castello vengono spostati in piazza Carignano, Sul sito del comune si legge "Il Programma ...

San Giovanni Battista : tutti i riti e le tradizioni tra sacro e pagano - : Il 24 giugno si celebra il santo che ha battezzato Gesù. Ad attrarre molti, però, è la notte che precede la festività: un momento magico, pieno di suggestioni e consuetudini, in cui la fede si ...

San Giovanni Battista : tutti i riti e le tradizioni tra sacro e pagano : San Giovanni Battista: tutti i riti e le tradizioni tra sacro e pagano Il 24 giugno si celebra il santo che ha battezzato Gesù. Ad attrarre molti, però, è la notte che precede la festività: un momento magico, pieno di suggestioni e consuetudini, in cui la fede si intreccia con le credenze popolari. E a Roma è la "notte delle ...

San Giovanni - lo spettacolo dei droni fa saltare tutti gli appuntamenti previsti in piazza Castello : Sorpresa , poco gradita, dell'ultima ora per San Giovanni. Le misure necessarie allo svolgimento dello spettacolo dei droni in piazza Castello di domani sera fanno saltare tutti gli altri spettacoli previsti nel pomeriggio e in serata in piazza Castello. Sul sito del comune si legge "Il Programma sul depliant non è più aggiornato". Salta quindi il programma che prevedeva: Ore 16.30 " ...

Arte e tradizioni per la festa di San Giovanni : SPOLTORE. Il salto sul fuoco nella notte , domani, di vigilia di San Giovanni Battista, la festa del giorno più lungo nel calendario giuliano, prima che la luce del giorno inverta il suo corso, il ...

La Festa di San Giovanni Battista : Fu il più grande fra i profeti perché poté additare l'Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La sua vocazione profetica fin dal grembo materno è circondata di eventi straordinari, pieni di ...

Automobile ribaltata in via 2 Giugno : paura lungo le strade di San Giovanni : Attimi di paura in via 2 Giugno a San Giovanni Valdarno dove questa mattina si è verificato un incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento un'Automobile si è ribaltata. Ferito il ...

Sardegna - frane da falesia : chiude un tratto della spiaggia di San Giovanni Sinis : Il sindaco di Cabras, Andrea Abis, ha emanato un’ordinanza urgente per pericolo di frana e caduta massi dall’alto in un tratto di spiaggia a San Giovanni di Sinis nota “spiaggione” dove insiste la prima discesa a mare. L’ordinanza prevede il divieto di passaggio e stazionamento nel lembo di litorale sormontato da banchi di rocce “aggettanti” e caratterizzati da “significative lesioni”. Chiusa ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città INEJA 2018 : FESTA DI San Giovanni - SABATO 23 GIUGNO DUE INCONTRI CULTURALI DA NON PERDERE - ... : ... area spettacoli, spazio espositivo ed attività formativa "Pompieropoli" a cura dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco-Comando Provinciale di Imperia ore 21,00 "INEJA ieri e oggi" presentazione ...