San Donà al voto | la sfida tra Cereser e Pilla

Furti e spaccate nelle auto tra ospedale San Donato e Pionta - sei episodi in una settimana : la preoccupazione di operatori Sanitari e ... : Furti, spaccate e atti vandalici. Nel mirino dei malviventi questa volta ci sono finite le auto quasi sempre di proprietà di personale sanitario in sosta negli spazi a disposizione nei pressi dell'...

Cristina Plevani al trono over di Uomini e Donne?/ "Mi piacerebbe ma ho paura che mi posSano abbandonare!" : Cristina Plevani al trono over di Uomini e Donne? L'ex gieffina racconta il suo desiderio tra le pagine del Magazine del programma: "Mi piacerebbe ma ho paura che mi possano abbandonare!".

Emergenza Sangue in Umbria - Avis : "donare è una scelta di vita ed un progetto di salute" : UNWEB, Perugia - In occasione del 14 giugno ricorrenza dedicata alla Giornata mondiale del donatore di sangue istituita nel 2004 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Avis regionale dell'Umbria ...

Roma - due pitoni abbandonati all'Eur/ Un pasSante li scopre : alla donna ingoiata in Indonesia è andata peggio : Roma, due pitoni abbandonati all'Eur, un passante li scopre: alla donna ingoiata in Indonesia è andata peggio. Lo strambo ritrovamento è avvenuto nelle scorse ore

Toscana : sabato giornata regionale della donazione del Sangue : “Il futuro ha un cuore antico”, questo il titolo scelto quest’anno per la giornata regionale della donazione di sangue, che si tiene domani, sabato 16 giugno, dalle 9 alle 13, all’Istituto degli Innocenti in piazza Santissima Annunziata, a Firenze. “La giornata regionale della donazione di quest’anno – spiega Simona Carli, responsabile del Centro regionale Sangue – è incentrata su un tema che ci ...

Sangue : oltre 86 mila unità donate a Milano nel 2017 : In occasione della Giornata mondiale del donatore istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità per il 14 giugno, l’assessore alle Politiche sociali,

Giornata Mondiale del Donatore 2018 : sii disponibile per qualcun altro - dona Sangue e condividi la vita Organizzazione Mondiale della Sanità : «Giornate come questa ci aiutano a ricordare il senso della nostra mission e ci spingono a dare sempre il massimo. Queste occasioni dimostrano che fare squadra è il modo migliore per tagliare importanti traguardi». Ciro Verdoliva, direttore generale del Cardarelli, commenta il Convegno di oggi con il quale l’ospedale ha celebrato la Giornata Mondiale del donatore di sangue. Al Cardarelli si sono ritrovati stamane, oltre al presidente Vincenzo ...

Pedofilia - 50enne di San Donato Milanese arrestato/ Molestie e atti sessuali verso bimbe fra gli 8 e i 13 anni : Pedofilia, 50enne di San Donato Milanese arrestato: Molestie e atti sessuali verso bimbe fra gli 8 e i 13 anni. L'uomo si masturbava davanti alle compagne della propria figlia

Pedofilia - 50enne arrestato a San Donato : è accusato di molestie sulle compagne della figlia di 9 anni : I carabinieri: "Vittime le bambine che aiutava nei compiti o accompagnava a fare sport". Gli viene contestato anche l'aver tentato di adescare minori di 13 anni in chat

Calano i donatori di Sangue - 'aggiustiamo' il sistema : Potrebbe essere un'ulteriore occasione per far conoscere il sistema italiano, che è riconosciuto come uno dei più avanzati al mondo.

Donatori di Sangue in calo/ 8 mila in meno rispetto al 2017 - numeri ai minimi storici dal 2009 : Donatori di sangue in calo: 8 mila in meno rispetto al 2017, numeri ai minimi storici dal 2009. L'Italia rimane una nazione autosufficiente, ma i dati sono preoccupanti

Sanità : in Veneto aumentano trapianti di organi - in flessione donazioni di Sangue (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La situazione è però diversa nelle varie province: Vicenza è in lieve calo, mentre Venezia è in ripresa, come Padova e Verona. Per Rovigo e Treviso la situazione non è cambiata e si conferma il decremento. Questo mentre si assiste all’aumento delle donazioni di organi (an

Sanità : in Veneto aumentano trapianti di organi - in flessione donazioni di Sangue (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Una tendenza che deve essere invertita. Le Avis, dalla regionale alle comunali, passando per le provinciali, ce la stanno mettendo tutta, anche con una presenza sempre più forte nelle scuole oltre con una miriade di iniziative diverse. Rinnovato anche il sito www.avisvene