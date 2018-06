Samsung Good Lock si aggiorna con 29 nuovi orologi per Always on Display

Rinfrescate il vostro Samsung Galaxy con la nuova Good Lock 2018 : Ecco come installare la nuova app Good Lock 2018 e dare una rinfrescata al look della Samsung Experience del vostro smartphone Samsung Galaxy aggiornato almeno ad Android 8.0 Oreo. L'articolo Rinfrescate il vostro Samsung Galaxy con la nuova Good Lock 2018 proviene da TuttoAndroid.

Good Lock potrebbe tornare sui Samsung in una nuova versione 2018 : Samsung Good Lock 2018 sembra essere disponibile sul Galaxy Apps coreano: diamo uno sguardo ai primi screenshot della nuova versione, che potrebbe arrivare anche in altri Paesi.