Sam Lake di Remedy loda Kojima

eurogamer

: Sam Lake di Remedy: l'industria ha bisogno di autori creativi, Kojima è brillante - Everyeye : Sam Lake di Remedy: l'industria ha bisogno di autori creativi, Kojima è brillante - _Mdk7_ : @Julio_Arnes @moanadwells Va bene tutto Ale, ma penso che manco Sam Lake preferirebbe la sceneggiatura di Quantum B… -

(Di domenica 24 giugno 2018) In occasione di un'intervista a Gamespot Samdiha avuto parole di elogio per il maestro giapponese Hideo: "è brillante" ha dichiarato il director di Alan Wake e Quantum Break."Mi fa piacere che nell'industria dei videogiochi vi siano persone in grado di perseguire la propria visione delle cose.è brillante. Non saprei ancora dire in cosa consista Death Stranding, e sono curioso di vedere quale direzione intraprenderà. L'intera industria beneficia della creatività degli artisti, della loro capacità di esprimere una visione forte e originale attraverso il medium videoludico. Per noi tutti si tratta di uno stimolo per sperimentare nuove idee".Queste sono state le parole di Sam, dalle quali traspare naturalmente una certa curiosità nei confronti della nuova creazione del maestro giapponese. Read more…