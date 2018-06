Salvini vuole multare chi acquista dagli ambulanti sulle spiagge

Comandante Lifeline : "Se Salvini vuole arrestarmi venga a prendermi" : Nel braccio di ferro sulla sorte della Nave Lifeline, respinta da Malta e Italia e ora in navigazione verso acque internazionali con 234 migranti, si inserisce lo stesso Comandante dell'imbarcazione: "Se Salvini vuole arrestarmi può venire personalmente a prendermi. Vorrei invitare il signor Salvini a fare un viaggio con noi. Solo così si potrà rendere conto dello scenario drammatico in mare. Su questa nave nessuno guadagna un soldo dai ...

Malta non vuole i migranti su Lifeline. Matteo Salvini chiude i porti : Nuova guerra alle navi delle Ong cariche di migranti. “La disumanità di Malta è lo specchio dell’atteggiamento dell’Europa”. Sono le

Contro il Salvinismo ci vuole il modello Serena Williams : Ceci n’est pas un pirl. Da qualche tempo a questa parte, Matteo Salvini, quarantacinque anni, padre di due splendidi figli, uno di quindici anni, uno di sei, ha scelto di parlare al paese utilizzando una suggestiva tecnica comunicativa racchiusa in un’espressione formata da cinque rassicuranti parol

VACCINI - Salvini : “STO CON LA GRILLO”/ Dopo Burioni attacca Lorenzin : “Vuole distrarre da caso Saviano” : VACCINI, Burioni contro SALVINI: il ministro dell'Interno ha definito "inutili" i dieci obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:56:00 GMT)

Forza Italia - Matteo Salvini blocca la fuga di massa verso la Lega : perché vuole solo Antonio Morgante : 'I parlamentari di Forza Italia che vogliono passare nella Lega sono molti di più di una decina'. L' esodo azzurro è cominciato e il telefono di Giancarlo Giorgetti continua a suonare: tutti si ...

Matteo Salvini vuole tagliare i “35 euro al giorno” per l’accoglienza migranti : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, mira a rivedere la normativa che regola la concessione della protezione umanitaria, a suo giudizio uno status concesso con troppa discrezionalità dai commissari. Inoltre, il capo del Viminale è intenzionato a diminuire il contributo giornaliero che lo Stato italiano eroga per l'accoglienza dei migranti in Italia - i famigerati 35 euro al giorno - e vorrebbe tagliarlo a 20 euro.Continua a leggere

“Ora occupiamoci di lui…”. Salvini contro Saviano : cosa vuole fare il ministro : Immigrazione, tema caldissimo. Matteo Salvini è tornato a parlarne ai microfoni di Agorà , su Rai3. Come riporta Il Giornale, il ministro degli Interni illustra il vertice Ue di domenica prossima e fissa dei paletti chiari: “Il presidente del Consiglio andrà domenica e poi giovedì prossimo a Bruxelles: o c’è una proposta utile a difendere i confini e la sicurezza, e i rifugiati veri, oppure diciamo no. Sulla carta son tutti ...

"O l'Europa cambia o diciamo no". Salvini vuole "rivedere la protezione umanitaria" : "O c'è una proposta utile, o cambiano queste regole, oppure diciamo no". Così il ministro dell' Interno Matteo Salvini, intervenendo ad Agorà, conferma l'irritazione italiana su come si prevede di trattare il dossier ricollocamenti al vertice informale Ue di domenica. "Il presidente del Consiglio andrà domenica a Bruxelles e giovedì prossimo a Bruxelles. O c'è una proposta utile a difendere i confini, la ...

Matteo Salvini : “Ue ci vuole mandare altri migranti - ma non ci imporrà accordo già scritto” : Matteo Salvini, intervenuto a Porta a Porta, ha ribadito che il premier Conte non andrà a Bruxelles per ratificare una bozza della riforma di Dublino imposta dagli altri Paesi.Continua a leggere

Fisco - Salvini vuole chiudere le cartelle sotto i 100 mila euro : ...36% , riferisce la direzione della giustizia tributaria tramite il ministero dell'Economia. Impossibile risalire al valore complessivo delle liti sotto i 100.000 euro, ma nel complesso lo stock del ...

Salvini vuole la pace fiscale : "Chiudiamo cartelle Equitalia sotto 100mila euro" : Dopo le Ong dei migranti e i rom , ora Salvini punta sulle tasse. E mentre promette che prima o poi il governo giallo-verde farà la flat tax, annuncia il desiderio di tagliare le cartelle di Equitalia ...

I rom di Scampia : 'Salvini vuole un censimento? Venga a trascorrere un giorno con noi' : Agenzia Vista, Napoli, 19 giugno 2018 ' Salvini vuole censimento? Venga a trascorrere un giorno con noi'. Così i rom del campo di Scampia, periferia nord della città, invitano il Ministro dell'Interno ...

Il sinti bolognese contro Salvini : "Siamo qui da sei secoli - vuole solo marchiarci" : Tomas Fulli per anni ha lavorato con la famiglia, impegnata nel settore degli spettacoli viaggianti: "Qualche anno fa abbiamo dovuto vendere la nostra giostra: tra tasse e imposte, non ce la potevamo ...

Renzi : “Salvini gioca sulla paura. Vuole bloccare le ong - che portano solo il 10% dei migranti” : In diretta Facebook Renzi smentisce Salvini: "Occorre fare chiarezza quando Salvini dice che bloccherà le ong, numeri alla mano, bisogna dire che rappresentano il 10% esagerando degli arrivi nel nostro Paese. La stragrande maggioranza degli approdi è fatta dalla Guardia costiera e dalla Marina militare".Continua a leggere