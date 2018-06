Salvini | stop ai vu cumprà in spiaggia Ultime notizie | multe da 7mila euro | stretta su

Migranti - ministro Salvini : Italia dice stop a scafisti e complici : Migranti, ministro Salvini: Italia dice stop a scafisti e complici Migranti, ministro Salvini: Italia dice stop a scafisti e complici Continua a leggere L'articolo Migranti, ministro Salvini: Italia dice stop a scafisti e complici proviene da NewsGo.

Migranti - Salvini : “Stop Francia-Germania che dettano legge” : Migranti, Salvini: “Stop Francia-Germania che dettano legge” Migranti, Salvini: “Stop Francia-Germania che dettano legge” Continua a leggere L'articolo Migranti, Salvini: “Stop Francia-Germania che dettano legge” proviene da NewsGo.

Censimento rom - Salvini : non mollo. Stop da Di Maio e Conte | : Bruxelles ribadisce: illegale espellere cittadini comunitari in base all'etnia. Il ministro: "Prima gli italiani e la loro sicurezza. Ho parlato con Conte, mi basta sapere chi c'è in quei campi". Su ...

Censimento rom - Di Maio stoppa Salvini che rilancia : 'Non mollo e vado dritto' : Il ministro dell'Interno insiste e agita sempre più la maggioranza, con il premier Conte e il suo vice dell'M5s che prendono le distanze. Il Commissario europeo Moscovici ricorda: 'Rispettare regole ...

Migranti : Salvini - stop a navi straniere : ANSA, - ROMA, 14 GIU - "L'obiettivo è che non ci siano più navi battenti bandiere straniere che portano Migranti in Italia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, conversando con i ...

Di Maio ferma Salvini : "Stop al tetto sul contante non è nel contratto" : Non è nel contratto. Così Luigi Di Maio ferma Matteo Salvini sull'abolizione del tetto all'uso del contante, un annuncio fatto ieri dal leghista all'Assemblea di Confesercenti, che ha suscitato polemiche e preoccupazioni, perché dietro al contante si nasconde spesso la corruzione, l'evasione, il denaro che non vuol essere tracciato.I Paesi più evoluti hanno avviato strategie che puntano a un futuro senza contante, ...

Di Maio contro Salvini sullo stop al tetto sul contante : "Non è nel programma". E lancia il "decreto dignità" : MILANO - Il possibile stop al tetto di utilizzo per il contante divide i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. 'Per me - aveva detto Salvini - non ci dovrebbe essere nessun limite alla ...

Salvini : 'Nessun limite al contante - stop aumento Iva e via l'Imu sui negozi sfitti' : Niente limite all'uso del contante , flat tax già nel 2018, smantellamento della riforma Fornero e subito quota 100, cedolare secca anche per gli affitti commerciali e stop all'Imu per i negozi sfitti.

Nuovo stadio Roma - arrestato Lanzalone per corruzione/ Raggi valuta stop : Salvini - “Parnasi persona perbene” : Nuovo stadio Roma: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti Parnasi, Lanzalone e Palozzi. Sei agli arresti e tre ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della procura Romana(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:07:00 GMT)

Salvini : no limiti al contante - subito flat tax e quota 100 - stop Imu negozi sfitti : Nessun limite all'uso del contante , cedolare secca e stop all' Imu per i negozi sfitti, flat tax già nel 2018, smantellamento della riforma Fornero e subito quota 100 : Matteo Salvini dispensa ...

Salvini : no limiti sui contanti. Sì a cedolare secca su negozi e stop Imu se sfitti : «Come da programma il nostro obiettivo è smontare pezzo per pezzo la legge Fornero, introducendo subito la quota 100: 41 anni di anzianità contributiva penso siano sufficienti», ha confermato il vicepremier alla platea...

Salvini : smantellare Fornero - avviare Flat tax in 2018 - stop Imu... : Il governo vuole mettere mano alla riduzione della pressione fiscale già da quest'anno, togliere l'Imu sui negozi sfitti e arrivare alla riforma delle pensioni che consenta di uscire dal mondo del lavoro con 41 anni di contributi a prescindere dall'età.

Salvini : nessun limite al contante - quota 100 e stop Imu negozi sfitti : nessun limite al contante , cedolare secca e stop all' Imu per i negozi sfitti, flat tax già nel 2018, smantellamento della riforma Fornero e subito quota 100 : Matteo Salvini dispensa annunci all'...

Salvini chiude i porti : «Aquarius attracchi a Malta». Oggi nuovo caso - stop a Sea Watch 3 : Svolta del ministro dell’Interno che con una lettera urgente alle autorità maltesi chiede di accogliere la nave Aquarius con 629 persone a bordo. La replica: non siamo competenti sul caso. Sulla vicenda interviene anche il premier Conte: «Si conferma l’ennesima indisponibilità di Malta, e dunque dell'Europa, a intervenire e a farsi carico dell'emergenza. Inviamo comunque motovedette con medici»...