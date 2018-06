Salvini prepara la stretta sui venditori ambulanti in spiaggia

DIETRO LE QUINTE/ I due forni di Salvini preparano il ritorno al voto : Nella migliore tradizione andreottiana, Salvini ha due forni: uno è quello di M5s, l'altro è quello di Berlusconi. E ad Arcore, lunedì, potrebbe nascere un'idea. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 06:01:00 GMT)CAOS M5S/ "Casta" vs rivoluzionari, Di Maio nel mirino di Fico-Di Battista, di M. MaldoCAOS UE/ Italia, attenta alla trappola greca di Merkel & Macron, di N. Berti

Salvini : no bozza preparata sui migranti : 21.03 Se al vertice di domenica a Bruxelles "andiamo per avere il compitino già preparato da francesi e tedeschi meglio risparmiare i soldi del viaggio". Così Salvini a Porta a Porta. Con la bozza che circola "pensano di mandare altri (migranti) invece di aiutarci e in cambio faranno i centri raccolta fuori Ue" "Sostegno a Conte. Siamo secondi per contributi all'Ue e per migranti accolti, perciò Parigi e Berlino non dettino legge a loro ...

Salvini prepara la proposta italiana sull'immigrazione.Domenica vertice informale a Bruxelles : Salvini: 'Il problema non è respingere ma difendere i confini'; il ministro dell'Interno oggi incontra il premier - Sui migranti Salvini annuncia per oggi pomeriggio un incontro con il premier Conte. ...

Salvini prepara lo sbarco in Libia. Missione entro fine mese per chiudere la rotta : La data non è stata ancora fissata, ma nell'agenda di Matteo Salvini l'impegno è cerchiato di rosso. Perché l'obiettivo strategico del ministro dell'Interno e vicepremier è di quelli che se vengono centrati, restano negli annali: chiudere la "rotta libica". Chiuderla come è stato fatto per quella balcanica. In tanti ci hanno provato prima di lui, ma non è detto che l'azzardo non possa riuscire.Avere come ...

Migranti : Salvini - rifugiati finti devono prepararsi a fare le valigie : Milano, 8 giu. (AdnKronos) - "I rifugiati veri possono stare qua e i rifugiati finti devono prepararsi a fare le valigie". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini in diretta facebook da Brescia.

Salvini festeggia il governo con lo stop alla riforma di Dublino e prepara la strategia in due tempi sui migranti : "Una vittoria per noi, sono molto soddisfatto". Nel giorno in cui il Parlamento battezza il governo Conte, Matteo Salvini festeggia lo stop alla riforma del regolamento di Dublino deciso al vertice dei ministri degli Interni Ue in Lussemburgo. stop che ha ridotto in pezzi l'Unione Europea, già malconcia. E adesso il ministro degli Interni e vicepremier prepara la sua strategia anti-sbarchi: in due step. Il primo guarda all'immediato e ...

Governo - il sudoku dei ministriCiocca Economia - Savona Esteri Salvini prepara la contro-proposta : Matteo Salvini non chiude la porta all'ipotesi avanzata da Luigi Di Maio di proporre un ministero che non sia il Tesoro per Paolo Savona. "Valutiamo quanto possa essere utile agli italiani questo tipo di ragionamento di spostamento, in primis con il professor Savona. Stiamo ragionando su una squadra forte per un progetto forte" Segui su affaritaliani.it

Salvini tentato dall’intesa col M5S prepara il divorzio a destra : condizioni capestro per Berlusconi : Matteo Salvini ha scelto chi saranno i suoi compagni prima di lotta e poi di governo. Taglierà gli ormeggi che finora lo tenevano flebilmente legato al centrodestra e si spingerà nelle acque agitate della campagna elettorale con Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Le modalità dell’alleanza non sono state ancora definite, ma nell’incontro di ier...

Il M5s prepara l'alleanza con Salvini. Sibilia : 'Voti l'impeachment' : E riproponendo agli italiani questo stesso progetto di governo, questa stessa alleanza programmatica, chiedere di fatto un referendum tra la politica del popolo e la politica del Palazzo". Corre un ...

