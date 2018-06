Salvini fa la lista nera delle Ong | ‘Si possono scordare di raggiungere

Migranti - Salvini contro le Ong. Macron attacca la «lebbra populista». Di Maio : «Ipocrita» : «Sequestreremo la nave», annuncia su Fb il ministro delle Infrastrutture Toninelli: «Ci assumiamo noi la responsabilità di portarli sulle navi della nostra Guardia costiera, ma la Lifeline la porteremo in Italia dove dovrà fermarsi perchè la sequestreremo: è una nave apolide che non può navigare in acque internazionali». Intanto scoppia la polemica tra il presidente francese Macron e il tandem Di Maio-Salvini...

Riccardo Scamarcio : "Salvini non è razzista. Questo governo ingloba il pensiero nazionalista - nel senso più nobile nel termine" : "Non sono assolutamente d'accordo con chi semplifica dicendo che Salvini sia razzista". Riccardo Scamarcio, ospite a Un Giorno da Pecora ha espresso il suo giudizio sull'operato del nuovo governo M5S-Lega. L'attore ha ammesso di aver votato per uno dei due partiti, senza voler specificare quale, ma alla domanda "Meglio la Flat Tax o il reddito di cittadinanza?", ha espresso la sua preferenza per la prima."L'Aquarius? Non è che non ...

Da Orbán a Salvini - l’internazionale populista che frantuma il cuore dell’Europa : Lo scontro sui migranti sta favorendo l’ascesa di un asse sovranista che parte dall’Est e trova sponde fra Italia, Austria e parte della Germania. L’obiettivo? Scalare l’Europarlamento dall’interno e stravolgere gli equilibri Ue. Anche se l’intesa finirebbe per ritorcersi contro lo stesso governo Di Maio-Salvini...

TgLa7 - Mentana contro Salvini sul caso rom. Il giornalista arriva persino ad evocare Auschwitz – Video : Enrico Mentana “Se si comincia con una schedatura non si sa mai dove si va a finire“. Dal pulpito del TgLa7, Enrico Mentana ha fatto la predica a Matteo Salvini. Ieri sera, durante il notiziario delle 20, il giornalista ha preso duramente posizione contro la volontà del vicepremier di avviare un censimento dei rom (espressione che il leader leghista ha poi rettificato parlando di “monitoraggio”). Su La7 il Mitraglietta ...

"Salvini fascista". Parla Yanis Varoufakis - prossimo capolista della sua Diem 25 in Germania alle europee 2019 : Se gli si chiede di descrivere in una parola la strategia di Matteo Salvini sui migranti, Yanis Varoufakis 'spara' in un secondo: "Fascista". E poi aggiunge: "Salvini ha dichiarato guerra alla civiltà. Ha predicato xenofobia in tutta la campagna elettorale, ora passa ai fatti. Dov'è la sorpresa? Il problema sta nel consenso che ha, ma non si può votare per lui e poi scandalizzarsi...".Incontriamo l'ex ministro greco a Roma, ...

Aquarius - Martina : “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese socialista - non dagli amici di Salvini e di Orban” : “Il governo spagnolo è intervenuto dove non è intervenuta l’Italia. Non sono gli amici di Salvini, quelli alla Orban, ma governi socialisti e riformisti” che hanno preso l’iniziativa rispetto all’accoglienza dei migranti sulla nave Aquarius. A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina in una conferenza stampa al Nazareno. L'articolo Aquarius, Martina: “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese ...

Sanzioni alla Russia - lòa giornalista Asya Emelyanova : 'Matteo Salvini ha ragione - continuerete a perdere miliardi' : 'L'Italia è sempre stata il partner principale della Russia e il più strategico. Abbiamo sofferto tanto per le Sanzioni e la nostra risposta è stata: embargo '. Asya Emelyanova , giornalista della tv ...

Giuseppe Gelo - il sindacalista che ha cantato Bella Ciao a Salvini : "Un gesto antifascista. Sull'aereo era a fianco a me" : È stato un gesto antifascista, di protesta, quello di cantare "Bella Ciao" al cospetto del ministro dell'Interno Matteo Salvini, sul minibus dell'aeroporto di Fiumicino. A dirlo è il sindacalista Giuseppe Gelo, delegato della Fiom, tra i primi a far partire il coro contro il leader della Lega, a filmare la scena e a diffonderla sul web.Intervistato dalla trasmissione di Radio1 Un Giorno da Pecora, il sindacalista ha spiegato come ...

MIGRANTE SINDACALISTA UCCISO IN CALABRIA/ Sacko Soumalya - dove sono Salvini e Di Maio? : Sacko Soumalya, 29 anni, del Mali, è stato UCCISO in un'area industriale dismessa di San Calogero (VV). Non si faccia propaganda, ma il governo deve dire qualcosa. MONICA MONDO(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 06:08:00 GMT)CAOS MIGRANTI & LEGA/ Blangiardo: Lombardia e Veneto, un modello per l'Italia (e per M5s)MIGRANTI, SCONTRI A BARDONECCHIA/ Neonazi contro No Tav, c'è un cadavere da sotterrare..., di R. Persico

Un montiano agli Esteri per Salvini e Di Maio : Moavero Milanesi dal Governo tecnico a quello "populista" : Un montiano nel Governo "populista". Più avvezzo ai guanti della diplomazia che ai pugni sbattuti sul tavolo, quella di Enzo Moavero Milanesi è una delle nomine che attirerà più attenzioni sul neonato esecutivo M5S-Lega a guida Giuseppe Conte, dalla gestazione tanto imprevedibile quanto sfibrante. A lui è stata assegnata una delle caselle più importanti per un Governo del "cambiamento" che si propone di ...

Nasce il governo Lega-5stelle : Conte premier - Salvini agli interni - Di Maio al Lavoro. La lista dei ministri : La comunicazione ufficiale arriva intorno alle 19:00 in una nota congiunta a doppia firma Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "È stato raggiunto l'accordo per un governo politico M5S Lega con...

NOMI MINISTRI GOVERNO CONTE M5S-LEGA - CHI SONO?/ Ultime notizie - Di Maio - Salvini - Savona e.. : lista ufficiale : NOMI MINISTRI GOVERNO M5S-LEGA: Di Maio e Salvini vice del premier CONTE, ecco la lista completa. Savona agli Affari europei: ha consigliato lui Tria all'EcoNOMIa. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 22:03:00 GMT)

Governo - Conte accetta l’incarico e legge la lista dei ministri : “Mi affiancheranno Di Maio e Salvini”. Ci sono anche Toninelli e Costa : Il premier incaricato Giuseppe Conte legge la lista dei ministri al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Mi affiancheranno Di Maio e Salvini. Poi ci sono Riccardo Fraccaro, Giulia Bongiorno, Erika Stefani, Barbara Lezzi, Lorenzo Fontana, Paolo Savona, Enzo Moavero Milanesi, Alfonso Bonafede, Elisabetta Trenta, Giovanni Tria, Gian Marco Centinaio, Sergio Costa, Danilo Toninelli, Marco Bussetti, ...

Nasce il Governo Di Maio-Salvini con Conte premier : si attende la lista dei ministri - Ultime Notizie Flash : Nasce il Governo Di Maio-Salvini con Conte premier: si attende la lista dei ministri. Ecco le Ultime Notizie