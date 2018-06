Salvini chiama la mamma del parà ucciso in Afghanistan

Migranti - Merkel chiama Conte 'Bozza Ue sarà accantonata'. Salvini attacca la Ong Lifeline : ROMA. Uno scontro permanente, quello tra Matteo Salvini e le Ong impegnate nel salvataggio di Migranti al largo delle coste libiche. 'Ci sono Ong che scorrazzano per il Mediterraneo in cerca di ...

Caso rom - la Ue richiama Salvini ma lui tira dritto : “Non mollo - prima gli italiani” : «Censimento dei Rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è Razzismo. Io non mollo e vado dritto! prima gli italiani e la loro sicurezza». Lo scrive il vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini su Facebook, rispondendo a muso duro alle polemiche che da ieri si susseguono....

I vescovi italiani chiamano Bruxelles e insistono su Salvini. Le parole di Bassetti : Le Beatitudini evangeliche insegnino a noi e al nostro mondo a non diffidare o lasciare in balìa delle onde chi lascia la sua terra affamato di pane e di giustizia; ci portino a non vivere del ...

Aquarius - Matteo Salvini : 'Vittoria'. Poi rivela la vergogna della Ong : 'Li abbiamo chiamati - ma...' : Prima, il commento su Twitter, tutto con lettere maiuscole: 'VITTORIA!'. Poi, Matteo Salvini , ha parlato in conferenza stampa al termine del consiglio federale della Lega. Fari puntati, ovviamente, ...

Fico richiama Salvini che si siede tra i deputati : 'Torni tra i banchi del governo' : Siparietto tra il presidente della Camera Roberto Fico e il dell'interno Matteo Salvini durante il dibattito sulla fiducia al governo Conte. Il ministro dell'Interno subito dopo essere entrato in aula ...

Governo - Conte si consulta con Di Maio prima del discorso. Salvini richiamato da Fico : “Si sieda tra i banchi dell’esecutivo” : A colloquio con Luigi Di Maio tra i banchi dell’esecutivo, nel corso della discussione sul voto di fiducia al suo Governo a Montecitorio, il premier Giuseppe Conte ha più volte analizzato insieme al ministro del Lavoro fogli e appunti, in vista del suo intervento in Aula. Assente per diverse ore, invece, l’altro vicepremier, il ministro dell’Interno e segretario della Lega, Matteo Salvini. Arrivato intorno all’ora di ...

Minniti : "Ho chiamato Salvini ma aspetto ancora risposta" : Nessun passaggio di consegne tra il ministro dell'Interno uscente, Marco Minniti , e il neo titolare del Viminale Matteo Salvini . 'Ho chiamato Salvini per congratularmi attraverso la Batteria del ...

Minniti : "Ho chiamato Salvini ?ma aspetto ancora risposta" : Nessun passaggio di consegne tra il ministro dell'Interno uscente, Marco Minniti, e il neo titolare del Viminale Matteo Salvini. "Ho chiamato Salvini per congratularmi attraverso la Batteria del Viminale - ha detto Minniti a Ottoemezzo - ma non ho avuto ancora risposta. Ma aspetto paziente, perché io sono paziente...", ha detto l'esponente Pd. Che poi entra nel dettaglio: "Tra me e Salvini non c'è ancora stato un passaggio di consegne. ...

Governo - Minniti : “Salvini? L’ho chiamato per congratularmi - ma non mi ha risposto. Lasci la leadership politica” : “Salvini? Non c’è stato alcun passaggio di consegne, non ci siamo incontrati. Quando è stato nominato ministro dell’Interno, L’ho chiamato per congratularmi attraverso la batteria del Viminale, perché non oso chiamare direttamente. Però non ho ricevuto risposta. Aspetto. Sono paziente”. Lo rivela a Otto e Mezzo (La7) l’ex titolare del Viminale, Marco Minniti, che spiega: “In questi casi non c’è una regola scritta per il passaggio di consegne, ...

Matteo Salvini - la Tunisia richiama l'ambasciatore in Italia : chiarimenti per la frase del ministro dell'Interno : 'Saremo ben contenti di organizzare un incontro nel più breve tempo possibile con il collega ministro dell'Interno tunisino per rafforzare e rinsaldare i rapporti sul fronte immigrazione'. Matteo ...

Salvini chiama Berlusconi : "FI dia una mano al governo" : 'Ho sentito spesso Berlusconi. Penso e spero di portare in governo delle parti del programma del centrodestra che non siamo riusciti a realizzare perché non ci è stato permesso. Gli elettori di Forza ...

Per Salvini al Viminale il primo banco di prova si chiama immigrazione : Roma - Germania e Austria hanno intensificato i controlli sul Brennero per contrastare l'immigrazione illegale sulle frontiere da parte della polizia tedesca e austriaca. "La decisione - ha spiegato all'Ansa il capo della polizia federale di Monaco Thomas Borowik è stata diramata due giorni fa ed è il risultato di una decisione scaturita da settimane di colloqui fra gli addetti alla sicurezza tedeschi e austriaci". Un modo per mettere alla prova ...

BERLUSCONI PREOCCUPATO - Salvini LO CHIAMA/ Centrodestra unito? Forza Italia teme “fuga” Lega verso M5s : BERLUSCONI PREOCCUPATO, SALVINI vuole prendersi il Centrodestra: ultime notizie, tensione in casa Centrodestra, tra l'alleanza Lega-M5s e l'opa su Forza Italia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 14:30:00 GMT)

Governo - Salvini richiamato a Roma per vedere Di Maio : annullati gli appuntamenti elettorali : Il segretario della Lega Matteo Salvini «non parteciperà questa mattina a questa iniziativa, si scusa ma in questo momento è stato chiamato a Roma» per la trattativa sul...