Salvi i conti dem

Salvini - continua il braccio di ferro sui migranti. Ed entra a gamba tesa sui vaccini : Dieci sono troppi : Teleborsa, - continuano, come un crescendo rossiniano, le esternazioni di Matteo Salvini che da giorni infiammano il dibattito politico italiano ed europeo. E mentre prosegue il braccio di ferro sui ...

Sondaggi politici - continua l’ascesa della Lega : premiata la linea di Matteo Salvini sull’immigrazione : Secondo gli ultimi Sondaggi aumentano molto i consensi per la Lega, che raggiunge o addirittura supera il Movimento 5 Stelle sceso intorno al 28%. A trascinare il partito guidato da Matteo Salvini le politiche sull'immigrazione del nuovo governo, che ottengono l'approvazione di oltre il 60% degli elettori.continua a leggere

Padellaro al ministro Bonafede (M5s) : “Salvini continua a fare il leader della Lega. Un danno al governo e voi state zitti” : “Il censimento dei Rom di cui ha parlato il ministro Salvini? E’ soltanto un monitoraggio approfondito di quello che c’è all’interno dei campi Rom”. Così a Otto e Mezzo (La7) il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, motiva le discusse dichiarazioni del leader della Lega. E aggiunge: “E’ quello che le nostre sindache Appendino e Raggi hanno fatto a Torino e Roma. Vuol dire andare dentro ai campi, vedere chi c’è, quanto dichiara, ...

Dà fuoco alla cella e inneggia all'Isis a Reggio Emilia - Salvini : Sconti la pena in Tunisia : Il ministro dell'Interno, ripubblicando un articolo della Gazzetta di Reggio, commenta il caso del detenuto che ha dato fuoco alla sua cella e aggredito gli agenti: Sentirò il ministro della Giustizia ...

Salvini continua la campagna elettorale : 'Via i rom irregolari dall'Italia' : Matteo Salvini sembra averci preso gusto. Dopotutto era difficile pensare che, arrivando al Viminale, il leader della Lega non utilizzasse il suo incarico per rilanciare gli slogan e le battaglie più ...

Perché né Salvini né Toninelli possono impedire alle ONG di continuare a salvare vite in mare : La conferma arriva in queste ore, nonostante la polemica con il governo italiano: dopo aver sbarcato i migranti a Valencia, la nave Aquarius della ONG SOS Mediterranèe farà nuovamente rotta verso le coste della Libia e continuerà nella sua attività di search and rescue, per prevenire altre morti in mare. E né Salvini, né Toninelli, possono impedire che ciò avvenga. Per fortuna.Continua a leggere

Matteo Salvini continuerà con la linea dura su migranti e Ong - nonostante Conte e Macron : Se l’interpretazione data dai quotidiani del vertice di ieri tra Macron e Conte è che qualcuno all’Eliseo cerca l’isolamento di Salvini, il leader leghista in persona rilancia e tira diritto sul tema degli immigrati che non dovranno più esserlo. Perché lui, alle navi delle Ong, i porti continuerà a tenerli chiusi e pazienza se qualcuno non ci sta. L’Eliseo alza il tiro Scrive ad esempio La ...

Salvini : “Regeni? Più importanti rapporti con l'Egitto”/ La famiglia : “Continueremo a cercare la verità” : Giulio Regeni, parla Matteo Salvini: “Più importanti rapporti con l'Egitto”. La reazione della famiglia del ricercatore torturato e ucciso al Cairo: “Continueremo a cercare la verità”(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:02:00 GMT)

Aquarius - Salvini continua a indovinarle tutte : Salvini non ha messo in pericolo nessuna vita: ha rischiato, non tutto ma molto sì. E ha vinto, politicamente, su tutta la linea. Se non ci fosse stata la Spagna, ci sarebbe stato lui. Salvini ha scelto una nave con cui poteva rischiare: assai cinico, ma lecito (dal suo punto di vista). L’Aquarius non è una bagnarola, tutto era monitorato e Salvini ha atteso che qualcuno si facesse avanti per farla attraccare. Se non si fosse mosso nessuno, ...

Comunali - Gentiloni 'Morte del Pd Notizia esagerata'. Salvini 'Un successo'. Di Maio 'Davide continua a vincere su Golia' : ... la scelta di governare con la Lega è stata dettata dalla legge elettorale che ci ha costretto a scendere a compromessi con una forza politica su cui non siamo d'accordo su diversi fronti'. < LO ...

Sanzioni alla Russia - lòa giornalista Asya Emelyanova : 'Matteo Salvini ha ragione - continuerete a perdere miliardi' : 'L'Italia è sempre stata il partner principale della Russia e il più strategico. Abbiamo sofferto tanto per le Sanzioni e la nostra risposta è stata: embargo '. Asya Emelyanova , giornalista della tv ...