Salute | sempre più bambini con diabete 1 | uno spot per imparare a conoscerlo

(Di domenica 24 giugno 2018) Sonopiù numerosi iitaliani condi tipo 1, una malattia che colpisce pazientipiù piccoli nel nostro Paese e di cui soffrono 20.000 giovani, ma di cui si sa poco. Non senza problemi. “Negli ultimi 6 mesi abbiamo avuto due morti per diagnosi tardiva o cattiva gestione, a Salerno e Parma. E due episodi di discriminazione a scuola. Per pura mancanza di informazione. Tutto questo non deve più accadere“, ammonisce il presidente del Coordinamento tra le associazioni italiane giovani con(Agd Italia Onlus), Giovanni Lamenza, in occasione della presentazione, a Roma, della campagna di comunicazione “Accendi la testa e fai girare la voce“. La campagna si basa su uno, con la voce narrante di Leonardo Pieraccioni, che sarà proposto negli spazi di pubblicità sociale delle diverse reti nazionale per invitare ad informarsi sulla malattia. ...