Rugby | Test Match giugno 2018 | corsari Inghilterra | USA e Scozia Battuti Sudafrica

Rugby - Test Match giugno 2018 : i risultati di oggi - sabato 23 giugno - . All Blacks devastanti - Irlanda beffa l'Australia : Terzo ed ultimo week-end dedicato ai Test Match internazionali in quel di giugno per il mondo del Rugby. Andiamo a scoprire i risultati della giornata di sabato 23 giugno. Un super Giappone riscatta la sconfitta con l'Italia di sabato scorso e distrugge la Georgia per 28-0 al Toyota ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : USA-Scozia 30-29. La trasformazione mancata da Kinghorn a tempo scaduto condanna gli europei : Si conclude con USA-Scozia il sabato dei Test Match internazionali di Rugby: nella notte italiana grande sfida a Houston, decisa da un errore di Kinghorn, che manca la trasformazione che avrebbe dato agli scozzesi la vittoria. Gli statunitensi infatti si impongono per 30-29, disputando una ripresa quasi perfetta. Nel primo tempo ospiti subito in vantaggio con la meta di Kinghorn (1′) e con la trasformazione dello stesso si va subito sullo ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : dominio Nuova Zelanda con la Francia - super Irlanda : Non solo l’eccezionale successo timbrato Italia con il Giappone, sono andati in scena oggi, sabato 16 giugno, tanti Test Match importanti per questo giugno 2018. Andiamo a riepilogarli. Nuova Zelanda-Francia 26-13 Chiudono la serie gli All Blacks, secondo successo in due partite con i transalpini. Partita decisa sin dai primi minuti: partono Nuovamente forte gli uomini di Jacques Brunel, ma al 12′ Benjamin Fall viene espulso a causa ...

Rugby - Test Match 2018 : Giappone-Italia 22-25. Le pagelle degli azzurri : super Leonardo Ghiraldini : Un successo che mancava da novembre, una prestazione eccellente in un Match durissimo ed emozionante. L’Italia del Rugby torna a vincere e lo fa nel secondo Test Match di giugno con il Giappone: 25-22 a Kobe per gli azzurri che la spuntano sui padroni di casa. Andiamo a rivivere il Match con le pagelle della squadra guidata da Conor O’Shea. Hayward, voto 7,5: non c’è stata una minima sbavatura per l’estremo tricolore. ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : Italia - che cuore! A Kobe il Giappone cede 22-25 - importante vittoria degli azzurri : L’Italia trova una grande vittoria in Giappone nell’ultimo Test Match stagionale: a Kobe gli azzurri disputano una gara tutta grinta e cuore, dimostrando anche di saper soffrire nel finale, quando i nipponici parevano aver portato dalla loro l’inerzia della sfida, portando a casa un magnifico successo per 22-25. Nel primo tempo parte bene l’Italia, che tiene a lungo l’ovale: nei primi minuti l’Italia staziona ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : Tonga e Fiji battono nettamente Samoa e Georgia : Si sono appena conclusi i primi Test Match internazionali di Rugby in programma nella giornata odierna in tutto il mondo. In Oceania si sono disputate due sfide nella prima mattina italiana: Tonga-Samoa 28-18; Fiji-Georgia 37-15. Tonga-Samoa 28-18 Lolohea porta in vantaggio i padroni di casa dopo appena 6 minuti, con Takulua che trasforma per l’iniziale 7-0. Tuala al 13′ accorcia su punizione, ma Tonga marca ancora già al 18′ ...