Ruba gioielli ai passanti | due casi

I ladri s’introducono nella villa di Shakira e Piquè - Rubati gioielli ed altri oggetti preziosi : La casa della cantante Shakira e del calciatore Gerard Piquè svaligiata dai malviventi, rubati i gioielli della colombiana Dei malviventi si sarebbero introdotti nella villa di Shakira e Gerard Piquè, mentre quest’ultimi non si trovavano in casa, svaligiandola. I ladri avrebbero approfittato, secondo la ricostruzione del sito Estrelladigital.es, del maltempo e dell’assenza della cantante e del calciatore per rubare i gioielli della ...

Milano - ladri in casa del sindaco Sala : Rubati orologi e gioielli : Furto a casa del sindaco Giuseppe Sala lo scorso fine settimana a Milano. Un colpo che sarebbe stato eseguito in modo poco sofisticato, presumibilmente con un grosso piede di porco, forse nemmeno con ...

Ladri in casa del sindaco di Milano : Rubati gioielli e un Rolex d'epoca : Furto in casa del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Nella notte tra sabato e domenica, alcuni malviventi si sono introdotti nell'appartamento del primo cittadino, in zona Brera, mentre lui si trovava in Liguria per il weekend...

Rubano 7 chili di gioielli : in carcere la coppia d'oro : Il colpo a gennaio nel parcheggio del Lidl di via Cremona: bottino 250mila euro. Dopo mesi di indagini la polizia identifica gli autori: ma la refurtiva non si trova

Prodi va dal Papa e gli svaligiano la casa : Rubati orologi e gioielli per 30mila euro : Beffa per l'ex premier che, nella giornata di ieri, si era recato a Roma a un incontro della diocesi di Bologna con Papa Francesco.Continua a leggere