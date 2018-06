Roma | stop ai concerti del festival a Villa Ada Il Comune ferma tutto dopo la sentenza

Roma - rivoluzione via del Corso : da luglio stop alle auto private : L'idea, probabilmente, è venuta lo sCorso 30 marzo, Venerdì Santo, quando un Tir turco bucò impunemente la green zone allestita per le festività pasquali e arrivò a ridosso del Parlamento. Lì è anche ...

Tpl - una giornata di stop ogni 3 : Roma maglia nera : Nel trasporto pubblico locale sono state 121 le giornate di sciopero nel 2017, 1 giornata di stop ogni 3 in salita rispetto alle 107 del 2016 . Non meglio nel settore della raccolta dei rifiuti che ...

Roma - stop sciopero Ama 2 luglio/ I motivi della Commissione di garanzia - Raggi contro "scrocconi" dei rifiuti : Roma, stop sciopero Ama 2 luglio: la decisione della Commissione di garanzia in una lettera ai sindacati. La Raggi intanto contro gli "scocconi" dei rifiuti.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Stadio Roma : Spadoni - stop fango contro Raggi e M5S : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – “Basta falsità contro Virginia Raggi. Non è coinvolta nell’inchiesta che, come ha spiegato la Procura, non riguarda atti del Comune di Roma. Inoltre M5S non ha ricevuto alcun finanziamento lecito o illecito da Parnasi. stop al fango!” Lo scrive in un tweet Maria Edera Spadoni, parlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Camera. L'articolo Stadio Roma: Spadoni, stop fango contro ...

Stadio Roma : arriva curatore - stop iter : 13.09 Dopo gli arresti di ieri nell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma,il Dipartimento capitolino all'Urbanistica ha chiesto lumi alla ditta costruttrice Eurnova, arrestato il titolare Parnasi. A prendere le redini aziendali probabilmente sarà un curatore e andranno vagliati gli atti dell'opera. Questa procedura di fatto congela l'iter del progetto. "Rassegna stampa vergognosa, Roma e As Roma sono parte lesa. Oggi partono le querele", ha ...

Nuovo stadio della Roma - i carabinieri arrestano nove persone - La Raggi valuta stop al progetto : Nei primi mesi del 2017, Ferrara aveva partecipato alla trattativa con il gruppo Parnasi per la modifica della prima stesura del progetto sulla struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. Tra le ...